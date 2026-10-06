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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في ذكرى أكتوبر.. محافظ سوهاج يلتقي نقيب الأشراف بديوان عام المحافظة ويستعيدان روح النصر

محافظ سوهاج ونقيب الأشراف
محافظ سوهاج ونقيب الأشراف
سوهاج _ أنغام الجنايني

التقى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تناول اللقاء أهمية استلهام روح النصر في مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وتعزيز قيم الانتماء والوعي الوطني لدى أبناء المجتمع.

محافظة سوهاج

وأكد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، أن ذكرى انتصارات أكتوبر تمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة، وأن روح العبور التي قهرت التحديات بالأمس، هي ذاتها التي تدفع المصريين اليوم نحو استكمال مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل.

وتطرق اللقاء إلى ما تشهده محافظة سوهاج من مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات، باعتبارها امتدادًا لروح النصر التي تقوم على العمل والإصرار وتجاوز التحديات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

وقال نقيب السادة الأشراف أن انتصارات أكتوبر ستظل واحدة من أعظم المحطات في تاريخ الدولة المصرية، بعدما جسدت قدرة المصريين على تجاوز التحديات وتحقيق المستحيل، مشيرًا إلى أن ما تحقق في السادس من أكتوبر لم يكن انتصارًا عسكريًا فقط.

وإنما ملحمة وطنية شارك فيها الشعب والقوات المسلحة في صورة تعكس قوة التلاحم المصري.

وأشار الشريف إلى أن ذكرى أكتوبر تمثل مناسبة متجددة لاستحضار تضحيات شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الأرض والكرامة، مؤكدًا أن الوفاء لتضحياتهم يكون بمواصلة العمل من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره ودعم جهود الدولة في البناء والتنمية.

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز قيم التكاتف والتلاحم الوطني، وترسيخ الوعي بتاريخ مصر وتضحيات أبنائها، خاصة لدى الشباب، بما يحافظ على روح أكتوبر ويجعلها دافعا لمواصلة العمل والعطاء من أجل الوطن.

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