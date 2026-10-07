احتفالًا بأكتوبر.. نائب محافظ سوهاج يشارك في مسيرة النصر ويشهد ندوة "حكاية وطن"

شارك كمال سليمان نائب محافظ سوهاج، نيابة عن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، في مسيرة النصر التي نظمتها جامعة سوهاج، احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج واللواء أ.ح نصر موسى قائد القوات الجوية السابق، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم المستشار العسكري للمحافظة، والمقدم محمود جودة مدير التربية العسكرية.

والعقيد محمد كمال مدير مؤسسة حياة كريمة، ونواب رئيس الجامعة، ولفيف من القيادات الجامعية والتنفيذية، وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، ورجال الأزهر الشريف والكنيسة، وسط مشاركة واسعة من طلاب الجامعة.

محافظة سوهاج

ورفع المشاركون خلال المسيرة أعلام مصر، وردد الطلاب الأغاني والهتافات الوطنية، في أجواء جسدت مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولات وتضحيات القوات المسلحة المصرية، وما حققه أبطال حرب أكتوبر المجيدة من نصر سيظل خالدًا في وجدان الشعب المصري.

وعقب المسيرة، شهد نائب محافظ سوهاج الندوة التي أقامتها جامعة سوهاج بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة الجديد، تحت عنوان "حكاية وطن يصنع إعجازًا"، وذلك في إطار فعاليات الجامعة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وتضمن برنامج الندوة السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة رئيس جامعة سوهاج، أعقبها كلمة قائد القوات الجوية السابق، تناول خلالها ذكريات ودروس انتصارات أكتوبر، وما جسدته من قيم التضحية والعزيمة والإرادة والانتماء للوطن.

وأكد نائب محافظ سوهاج أن مشاركة المحافظة في احتفالات جامعة سوهاج بذكرى انتصارات أكتوبر تأتي تأكيدًا على أهمية ترسيخ الوعي الوطني لدى الشباب، وتعريف الأجيال الجديدة بما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات وبطولات من أجل استعادة الأرض وصون كرامة الوطن، مشيرًا إلى أن استلهام قيم أكتوبر من إصرار وعزيمة وتحدٍ يمثل دافعًا لمواصلة العمل والبناء وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وفي ختام الندوة، قدّم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، درع الجامعة إلى السيد كمال سليمان نائب محافظ سوهاج، تقديرًا لمشاركته في فعاليات الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتأكيدًا على التعاون والتكامل بين المحافظة والجامعة في تنظيم الفعاليات الوطنية وتعزيز قيم الانتماء والوعي لدى طلاب الجامعة.