حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شرق سوهاج.. تحركات مكثفة لإعادة الانضباط للشارع

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم، حملة مرافق مكبرة بنطاق حي شرق سوهاج، استهدفت رفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لإعادة الانضباط إلى الشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

ماذا حدث؟

وجاءت الحملة بتوجيهات اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وبإشراف القيادات الأمنية المختصة، حيث تحركت القوات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ عدد من الإجراءات الميدانية بنطاق حي شرق.

واستهدفت الحملة مواجهة صور الإشغال المختلفة، والتعامل مع التعديات على الأرصفة والطرق، فضلًا عن إزالة المعوقات التي تتسبب في تضييق الشوارع والتأثير على حركة المارة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.

وشهدت الحملة انتشارًا أمنيًا مكثفًا بعدد من المناطق والشوارع التابعة لحي شرق، حيث جرى التعامل مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها وتحقيق السيولة المطلوبة بالشوارع.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار الحملات الميدانية على مختلف المناطق والأحياء، للتصدي للمخالفات والإشغالات، وعدم السماح بعودة أي مظاهر من شأنها التعدي على الطريق العام أو إعاقة حركة المواطنين.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بضرورة تكثيف التواجد الأمني والميداني، والتعامل الحاسم مع المخالفات، بما يحقق الانضباط في الشارع السوهاجي ويحافظ على حقوق المواطنين في استخدام الطرق والأرصفة بصورة آمنة ومنظمة.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها اليومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة تستهدف تحقيق الانضباط العام، ورفع الإشغالات، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.