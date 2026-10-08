بعد نشر صدى البلد.. محافظ سوهاج يحيل واقعة تسلق الطلاب لسور مدرسة بساقلتة للتحقيق

أحال اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، واقعة تداول مقطع فيديو يظهر عددا من الأطفال أثناء قيامهم بتسلق سور إحدى المدارس بنطاق إدارة ساقلتة التعليمية إلى التحقيق العاجل لتحديد المسؤولية.

وتابع السيد كمال سليمان، نائب المحافظ، تنفيذ هذه التوجيهات بشكل مباشر.

ماذا حدث؟

وكانت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، برئاسة ياسر أنس وكيل الوزارة، قد فحصت الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر أطفالًا بالزي المدرسي والحقائب المدرسية أثناء تسلقهم السور، وتبين من الفحص أن الواقعة تخص إحدى مدارس إدارة ساقلتة التعليمية.

ومن جانبه، أعلن كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسؤولين فور انتهاء التحقيقات وتحديد المقصرين.

وأكد على التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لسرعة تعلية السور المدرسي محل الواقعة، وحصر ومراجعة جميع أسوار المدارس المنخفضة بالمحافظة لتعليتها فورا حفاظا على سلامة الطلاب، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية برفع كافة الإشغالات المحيطة بالمنشآت التعليمية.