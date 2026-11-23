أطلقت سامسونج النسخة التجريبية الأولى من تحديث One UI 9.5، حاملةً معها حزمة من التحسينات التي فاقت التوقعات. ورغم أن معظم التغييرات طفيفة، إلا أن هناك ميزات جوهرية ترفع من كفاءة تجربة الاستخدام بشكل ملحوظ، وإليك أبرز 4 إضافات لافتة:



1. قفل التطبيقات المدمج (App Lock)

بعد طول انتظار، أضافت سامسونج أخيرًا ميزة قفل التطبيقات بشكل أصلي في النظام مع واجهة One UI 9.5، ومن المتوقع وصولها رسميًا في النسخة النهائية. ورغم وجود ميزة "المجلد الآمن" مسبقًا كخيار أكثر عزلًا وأمانًا، إلا أن قفل التطبيقات يوفر طبقة حماية إضافية سريعة وعملية للتطبيقات اليومية دون تعقيد.

طريقة الاستخدام: اضغط مطولًا على أيقونة التطبيق، ثم اختر أيقونة القفل من القائمة المنبثقة، ليُطلب منك تأكيد هويتك في كل مرة تفتحه فيها.



2. تأثير الحركة الحية لخلفية شاشة القفل (Live Effect)

تمنح هذه الميزة الجديدة عمقًا بصريًا وتأثيرًا ثلاثي الأبعاد لخلفيات شاشة القفل؛ حيث تتحرك عناصر الصورة بواقعية وتتناغم مع إمالة هاتفك. وبخلاف الطريقة القديمة عبر تطبيق "المعرض" التي كانت تحوّل الصورة إلى فيديو ثابت الحركة، تتفاعل هذه الميزة مباشرة مع حركة الجهاز.

طريقة التفعيل: اضغط مطولًا على شاشة القفل للدخول إلى وضع التخصيص، وستجد الخيار في الزاوية السفلية اليمنى.

تقتصر هذه الميزة على الأجهزة الرائدة (سلسلة Galaxy S بما فيها طرازات FE، وهواتف Galaxy Z القابلة للطي، وأجهزة Galaxy Tab)، وتتوفر حاليًا لمستخدمي سلسلة Galaxy S26 ضمن البرنامج التجريبي. (يُذكر أن واجهة One UI 9.0 المبنية على أندرويد 17 كانت قد صدرت في يوليو الماضي لأحدث هواتف سامسونج القابلة للطي).

3. تطبيق كاميرا أكثر سلاسة وقابلية للتخصيص

أعادت سامسونج تصميم لوحة التحكم السريع في الكاميرا لتجمع كافة الاختصارات في مكان واحد دون الحاجة للتمرير المستمر، وتشمل: الفلاش، المؤقت، نسبة العرض إلى الارتفاع، الدقة، التعريض، توازن اللون الأبيض، واختصار الإعدادات.

• تخصيص الوضع الاحترافي: في وضعي التصوير الاحترافي (Pro) والفيديو الاحترافي (Pro Video)، بات بإمكانك تثبيت أدواتك المفضلة على جانبي زر الالتقاط، مثل: قفل التعريض المخطط البياني تحديد ذروة التركيز ومنطقة التركيز التلقائي، بالإضافة إلى التكبير السلس في وضع الفيديو.

4. المشاركة السريعة بملامسة الهواتف

تُضيف الواجهة الجديدة ميزة "النقر للمشاركة" ضمن خاصية المشاركة السريعة لتعمل بأسلوب مشابه لميزة AirDrop في هواتف آيفون. يكفي تقريب ظهر هاتفك من هاتف آخر لنقل الملفات فورًا.

شروط العمل: يجب أن يكون كلا الهاتفين مفتوحين ويدعمان تقنيات (NFC وبلوتوث وواي فاي). بعد تحديد الملفات واختيار "المشاركة السريعة"، قرّب الهاتفين من بعضهما، وبمجرد ضغط الطرف الآخر على "موافقة" يبدأ النقل مباشرة.

