أعلنت منصة التراسل المشفر سيجنال Signal، اتخاذ إجراءات أمنية جديدة لمنع وكلاء الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى المحادثات الخاصة وقراءة الرسائل عبر التقاط صور لشاشات الهواتف، محذرة من أن التوسع المتسارع في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل أنظمة التشغيل والأجهزة الشخصية أصبح يمثل تهديدا متزايدا لخصوصية المستخدمين.

وتعتزم المنصة تفعيل قيود تمنع التقاط صور الشاشة افتراضيا، في محاولة للحفاظ على سرية المحادثات، خاصة مع انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على قراءة محتويات الشاشة والتفاعل مع التطبيقات وتنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين.

سيجنال تحظر وصول الذكاء الاصطناعي إلى المحادثات



أوضحت سيجنال أنها ستضيف إعدادات جديدة تمنع وكلاء الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى محتوى الرسائل من خلال أدوات التقاط الشاشة، على أن تكون هذه القيود مفعلة تلقائيا.

وسيحصل المستخدمون على إشعارات تحذيرية تتيح لهم الاختيار بين الإبقاء على الحماية أو تعطيلها، عندما يكتشف التطبيق محاولة لالتقاط الشاشة أو وصول مساعد ذكاء اصطناعي إلى محتوياتها، بحسب نوع الجهاز ونظام التشغيل المستخدم.

ومع ذلك، وصفت المنصة هذه الإجراءات بأنها حماية غير مكتملة، مطالبة شركات آبل وجوجل ومايكروسوفت بتوفير أدوات أكثر وضوحا تسمح للمطورين بمنع وكلاء الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى البيانات الحساسة، إلى جانب الكشف عن آليات عمل هذه الأنظمة ونوعية المعلومات التي تجمعها.

آبل وجوجل أمام تحديات جديدة لحماية الخصوصية

أبدت سيجنال قلقا خاصا من دمج أدوات الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل أنظمة التشغيل، مثل Siri AI من آبل وGemini Intelligence من جوجل، نظرا للصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها هذه الأدوات داخل الأجهزة.

وترى المنصة أن أنظمة التشغيل تتحكم في البيئة التي تعمل بداخلها التطبيقات، وأن منح وكلاء الذكاء الاصطناعي قدرات واسعة للوصول إلى الشاشة والملفات والإشعارات قد يجعل حماية الخصوصية أكثر صعوبة، بل يهدد قدرة التطبيقات المشفرة على ضمان سرية بيانات المستخدمين.

وسبق لـ سيجنال أن منعت أداة Recall AI التابعة لمايكروسوفت من التقاط صور لمحادثاتها على نظام ويندوز، بينما أشارت إلى أنها لم تتمكن من توفير حماية موثوقة مماثلة على نظام macOS.

سيجنال

وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يتجاوزون حماية التطبيقات



تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة من قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على تجاوز القيود الأمنية التي تضعها التطبيقات لحماية بياناتها.

وكشفت تقارير تقنية أن وكيل Muse التابع لشركة “ميتا” تمكن من الوصول إلى رسائل سيجنال على أجهزة كمبيوتر آبل وهواتف أندرويد، متجاوزا أداة الربط الرسمية الخاصة به.

واعتمد الوكيل على صلاحيات واسعة على مستوى نظام التشغيل، سبق منحها أثناء الإعداد الأولي للتطبيق، واستخدمها للوصول إلى المحادثات بطرق قد لا يتوقعها المستخدم.

وعلى أجهزة macOS، استخدمت أدوات تسهيلات الاستخدام والتقاط الشاشة للانتقال إلى تطبيق سيجنال وتصوير المحادثات، ثم استخراج النصوص من الصور وإعادة عرضها داخل تطبيق Muse.

ورغم أن تحديثا من آبل أغلق مسار الوصول المحدد، فإنه قدم أيضا نظاما جديدا للأذونات المخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، مع إضافة تحذيرات للمستخدمين.

سيجنال تطالب بمنح المستخدمين سيطرة أكبر على بياناتهم



أكدت المنصة ضرورة توفير خيارات مباشرة تسمح للمطورين باستبعاد تطبيقاتهم من عمليات معالجة البيانات بواسطة مساعدات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل قراءة الشاشة والإشعارات والوصول إلى نظام الملفات.

وتعتمد سيجنال على التشفير التام بين الطرفين، وتقليل البيانات المخزنة على خوادمها، وعدم استخدام الإعلانات، بما يضمن عدم قدرتها على قراءة محتوى المحادثات الخاصة.

لكنها تحذر من أن وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على فحص الشاشات قد ينقلون الرسائل خارج البيئة المشفرة للتطبيق إلى خوادم أخرى تستخدمها هذه الأنظمة، وهو ما قد يقوض مستوى الحماية الذي توفره تطبيقات التراسل الآمن.