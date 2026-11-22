انخفض سعر هاتف سامسونج "Galaxy S26 FE" بمقدار 200 دولار خلال تخفيضات الجمعة البيضاء على متجر أمازون بأمريكا، ليصل إلى 500 دولار لنسخة 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت تخزين، ما يجعله منافساً مباشراً لهاتف "Galaxy A57".

مقارنة Samsung Galaxy S26 FE مع Galaxy A57 ومزايا التحديثات

أوضح تقرير تقني نشره موقع "GSMArena" أن السعر الجديد لهاتف "Galaxy S26 FE" يتطابق مع سعر هاتف "Galaxy A57" على متجر سامسونج الرسمي، وكذلك سعر الإصدار السابق "Galaxy S25 FE" الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن "Galaxy S26 FE" يمثل خياراً أفضل عند هذا السعر مقارنة بهاتف "Galaxy A57" الذي ارتفع سعره من 550 إلى 600 دولار، حيث يتفوق "S26 FE" في عمر البطارية والأداء العام، إلى جانب حصوله على دعم يمتد لسبعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل.

أسعار نسخ التخزين ومواصفات الاتصال في Galaxy S26 FE

لفت التقرير إلى أن الاعتماد على سعة 128 جيجابايت قد يواجه صعوبات مستقبلاً مع تحديثات النظام مثل "Android 24"، ناصحاً المشترين بدفع 100 دولار إضافية للحصول على نسخة 8 جيجابايت رام و256 جيجابايت تخزين بسعر 600 دولار على أمازون الولايات المتحدة، مقارنة بسعر 580 دولاراً لنسخة 256 جيجابايت من هاتف "Galaxy A57".

وكشف التقرير عن إزالة سامسونج لمنفذ "USB-C 3.2" من هاتف "Galaxy S26 FE" مما ينهي إمكانية إخراج الفيديو عبر الكابل، مع الإبقاء على ميزة "Wireless DeX" اللاسلكية لربط الهاتف بالشاشات الخارجية، مشيراً إلى أن السعر الحالي يضع الهاتف في منطقة وسطى مثالية بين الهواتف المتوسطة والفئة الرائدة مثل "Galaxy S25+" و"Galaxy S26+"