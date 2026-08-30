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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة في الأسعار.. بدء حجز Galaxy S26 FE بسعر أعلى من النسخة الأساسية S26

Galaxy S26 FE
Galaxy S26 FE
احمد الشريف

فتحت شركة "سامسونج" (Samsung) الكورية باب الحجز والطلب المسبق لهاتفها الذكي الجديد "Galaxy S26 FE" في المتاجر الأوروبية تمهيداً لبدء بيعه الرسمي يوم الجمعة 4 سبتمبر، في وقت كشفت فيه عروض وتخفيضات المتاجر مفارقة سعرية تجعل شراء طرازات رائدة مثل "Galaxy S26+" وهواتف "Poco" خياراً أفضل وأقل تكلفة، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع GSMArena المتخصص.

أسعار هاتف Galaxy S26 FE وتفوق مواصفات Galaxy S26+ بسعر أقل
أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب بيتر، أن هاتف Galaxy S26 FE يتوفر للطلب المسبق عبر متجر أمازون في ألمانيا بسعر 700 يورو لنسخة (8/128 جيجابايت) و800 يورو لنسخة (8/256 جيجابايت). 

وفي المقابل، أدت التخفيضات الحالية إلى هبوط سعر هاتف "Galaxy S26+" الأعلى عتادياً ليصل إلى 770 يورو لنسخة (12/256 جيجابايت) بعد خصم قدره 480 يورو، و840 يورو لنسخة 512 جيجابايت بعد خصم 610 يورو؛ مما يجعل S26+ أرخص بنحو 30 يورو من طراز FE المماثل في التخزين، على الرغم من تفوقه بمعالج أحدث "Exynos 2600" مقارنة بمعالج "Exynos 2500"، وشاشة "LTPO OLED" بدقة "+1440p" فائقة بدلاً من شاشة "+1080p" العادية، ومنفذ "USB-C" يدعم خروج الفيديو ومنصة "DeX" بعد خفض منفذ FE لسرعة USB 2.0، وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت مقابل 8 جيجابايت فقط في FE.

تخفيضات هواتف عائلة S26 وبدائل الفئة المتوسطة Galaxy A57

أشار المصدر إلى أن طراز "Galaxy S26" الأساسي بسعة 512 جيجابايت وذاكرة 12 جيجابايت يباع حالياً بسعر 777 يورو، وهو أقل من سعر نسخة 256 جيجابايت لهاتف FE. 

كما هبط سعر الهاتف الرائد "Galaxy S26 Ultra" بمقدار 500 يورو ليصل إلى 950 يورو لنسخة 256 جيجابايت بكاميرته الفائقة بدقة 200 ميجابكسل وعدسة التقريب البيريسكوبية 5x بدقة 50 ميجابكسل. 

وعلى مستوى الخيارات الاقتصادية، يقدم هاتف "Galaxy A57" شاشة OLED بقياس 6.7 بوصة وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 45 واط بسعر 350 يورو (8/128 جيجابايت) و400 يورو (8/256 جيجابايت)، أي بنصف سعر هاتف S26 FE تقريباً.

المنافسة الشرسة من هواتف Poco F8 Ultra وسلسلة X8

بيّن تقرير موقع GSMArena أن شركة "شاومي" تطرح عبر علامتها "Poco" بدائل رائدة بأسعار أقل؛ حيث يتوفر هاتف "Poco F8 Ultra" بسعر 640 يورو لنسخة (12/256 جيجابايت) و720 يورو لنسخة (16/512 جيجابايت) بمعالج كوالكوم الأحدث "Snapdragon 8 Elite Gen 5"، وبطارية 6500 مللي أمبير بشحن سلكي 100 واط ولاسلكي 50 واط، وثلاث كاميرات 50 ميجابكسل وشاشة بدقة "+1200p" تدعم "Dolby Vision". 

كما يتوفر طراز "Poco F8 Pro" بسعر 440 يورو، بينما يقدم هاتف "Poco X8 Pro Max" بطارية ضخمة بسعة 8500 مللي أمبير وشحناً بقدرة 100 واط بسعر 450 يورو.

خيارات هواتف vivo V70 والموازنة الشرائية للمستهلكين

ذكر التقرير أن خيارات المنافسة تمتد لتشمل هاتف "vivo V70" بسعر 550 يورو بمعالج "Snapdragon 7 Gen 4" وبطارية 6500 مللي أمبير مع كاميرا بيريسكوب 50 ميجابكسل، وهاتف "vivo V70 FE" بسعر 385 يورو بكاميرا 200 ميجابكسل وبطارية 7000 مللي أمبير وشحن 90 واط. وتؤكد هذه البيانات أن هاتف Galaxy S26 FE يواجه ضغوطاً سعرية وتنافسية شديدة تتطلب مراجعة رسمية لأسعاره ليكون خياراً جذاباً أمام المستهلكين.

Galaxy S26 FE سامسونج Samsung

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