نتنياهو يدين الأعمال الإجرامية للمستوطنين ويطالب باعتقالهم

داهم عشرات المستوطنين الإسرائيليين الملثمين قرية قصرة في الضفة الغربية المحتلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستولوا على منزل فلسطيني كان بداخله سكان.

كما قام المتطرفون بأعمال إرهابية واشتبكوا مع السكان المحليين قبل أن تتدخل قوات الأمن لفصل المجموعات وإخلاء المبنى.

خلال ذلك، أُصيب عدد من الفلسطينيين في الهجوم، بينما وردت أنباء عن هجمات منفصلة من قبل المستوطنين في مدينة جلود المجاورة، حيث استُهدف طاقم صحفي وسكان محليون، وكذلك بالقرب من سلواد وجنين.

نتنياهو يدين العنف في قصرة وجالود، ويدعو إلى اعتقالات

أدان رئيس الوزراء كيان الاحتلال بنامين نتنياهو ما وصفه بـ"أعمال العنف الإجرامية" التي ارتكبها عدد قليل من مثيري الشغب في قريتي قصرة وجلود.

وقال إن قوات الأمن أنهت الحادث، وصادرت ثلاث مركبات، وبدأت تحقيقاً، مضيفاً أنه يجب القبض على المسؤولين وتقديمهم للعدالة.