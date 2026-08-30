افتحي إحنا الدليفري.. تفاصيل حبس مقتحمي شقة سيدة أجنبية بالبساتين

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخصين بتهمة انتحال صفة مندوبي توصيل لشركة دليفري ومحاولة اقتحام أحد المنازل بالقاهرة وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بانتحال صفة مندوبى توصيل لشركة دليفري ومحاولة اقتحام أحد المنازل بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها ( تحمل جنسية إحدى الدول، مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين) وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 25 / الجارى قام شخصين بالادعاء بكونهما مندوبين بشركة ، ومحاولة اقتحام منزلها إلا أنها قامت بغلق الباب ومنعهما من الدخول وفرا هاربين .

أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو ( سائق ، عاطل، مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة والمنيا")، وضبط بحوزتهما (سلاح أبيض) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، والادعاء بكونهما مندوبى توصيل لشركة للتمكن من دخول الشقة وسرقة قاطنيها بالإكراه إلا أن الشاكية قامت بغلق الباب على قدم أحدهما والاستغاثة بالمواطنين وفرا هاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.