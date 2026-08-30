س وج .. ماذا قالت المطلقة في اعتداء عشيقها على نجلها حتى الموت أمام النيابة؟

ينشر موقع صدى البلد جميع الأسئلة التي وجهتها نيابة حلوان لربة منزل مطلقة في اعتداء عشيقها على نجلها بالضرب حتى الموت أمام النيابة، وإجاباتها عليها.

كشفت تحقيقات نيابة حلوان الكلية، برئاسة المستشار أحمد النواوي، وكيل النائب العام ومحمد عاطف كاتب التحقيق تواجد المتهمة «أنجي .ح» خارج غرفة التحقيق وتم استدعائها بداخلها والشروع في مناظرتها، وتبين أنها سيدة في نهاية العقد الثالث من العمر قمحاوية البشرة متوسطة الطول والبنيان ترتدى إسدال محجبات وزاحف بلاستيكي ولم تتبين بها ثمة إصابات ظاهرية تفيد التحقيق وهذا وقد أحيطت علما من كونها ماثلة إمام النيابة العامة و إن النيابة العامة هي التي تباشر معها إجراءات التحقيق وقد أحيطت علما بالتهم المنسوبة إليها و بعقوبتها.

س: اسمك وسنك ومهنتك؟

ج: إنجى، 29 سنة، ربة منزل

س: ما هي طبيعة نشأتك الاجتماعية؟

ج: أنا أتولدت في شارع الجيش حدائق حلوان يوم ۱ / ۱ / ۱۹۹۷ و عيشت حياتي كلها فيها، ودخلت معهد الخدمة الاجتماعية بجاردن سيتى وفضلت في المعهد لغاية سنة تانية لغاية ما تم جوازى والجواز تم من ۱۵ / ۸ / ۲۰۱۹ و تم طلاقى رسمي في ۲۸ / ۷ / ۲۰۲۵ ومنزلنا فيه أب و أم و أنا و أختى الكبيرة.

س: وما هي مهنتك وحرفتك تحديدا؟

ج: أنا عمرى ما إشتغلت قبل كدة.

س : وما هي طبيعة علاقتك بالمتهم / جاسر؟

ج: أنا وهو بنحب بعض وعايش معايا في الشقة بتاعت الزوجية اللى حاضنة فيها العيال بقالنا شهر وفي علاقة بنا و بنعاشر بعض معاشرة الأزواج.

س: ومتى نشأت تلك العلاقة فيما بينك و بين المتهم / جاسر؟

ج من حوالي 3 شهور تقريبا.

س : ومنذ متى و المتهم / جاسر مقيم برفقتك تحديدا؟

ج : من ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٦ .

فقد أقرت لنا المتهمة من كونها على علاقة بالمتهم منذ حوالى ثلاثة اشهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك و إن المتهم «جاسر .ص» مقيم معايا في منزل الزوجية منذ تاريخ 29 / 5 / 2026 برفقة أولادي «مصطفى ومحمد» وفي يوم الثلاثاء الموافق 23 / 6 / 2026 حوالى الساعة 1 الضهر دخلت أنام أنا و جاسر في الأوضة عادى زى ما متعودين وفجأة سمعنا صوت ولعة الغاز في المطبخ فخرجت لاقيت مصطفى ابني كان مولع الغاز بتاع البوتجاز وعايز يسخن زيت علشان يقلى بطاطس فأنا قعدت أزعق مع مصطفى وأقولو أنت عاوز تموتنا وده غلط فجاسر صحى من النوم على صوت زعيقى مع مصطفى ولاقيت جاسر بدأ يضرب في مصطفى ابنى بايدوا في كل حتة في جسمه.

ويوم الخميس الموافق 25 / 6 / 2026 مصطفى ابنى كان قاعد في الصالة بيتفرج على كارتون فانا كنت عاوزة أتفرج على حاجة تانية غير الكارتون فإنا غيرت القناة وأخدت مصطفى دخلته جوا أوضته وقفلت بالمفتاح لكن سيبت المفتاح برا في الباب لاقيت مصطفى فضل يزعق جوا في الأوضة وعمال يديدب بصوت عالى لغاية ما جاسر قام فاتح باب الأوضة وقفلو عليهم وقام ماسك مصطفى وفضل يضرب في بإيده جامد في كل حتة في جسمه وبعدين بعد حوالى تلت ساعة كدة جاسر فتح الباب ومصطفى خرج منه كان بيتوجع جامد وماسك دراعه فعريت كتفه لاقيت في عض و لسع فسألتو هو جاسر عملك إيه قالى ضربني في جسمى كله وكان عمال يسلعنى بالولاعة و يطفى سجاير في جسمى وفعلا لما واجهت جاسر قالى إن هو عمل كدة فعلا وبعد حوالي عشر دقايق دخلت على مصطفى الاوضة لاقيتو دايخ وعمال يقع من طوله فإنا أخدت مصطفى أنا و جاسر على مستشفى الهدى التخصصي اللي في حلوان وقالوا لنا الولد متوفى فرحنا مستشفى حلوان العام وفضلو يعملو له إسعافات وبعد عشر دقائق لاقيت الشرطة مسكتنى أنا وجاسر.