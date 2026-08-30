انطلاق منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، غدًا الاثنين، إلى ملاعب الدوري المصري الممتاز، مع انطلاق منافسات الجولة الثالثة من عمر المسابقة للموسم الجديد 2026-2027.

وتقام مباريات الجولة الثالثة على مدار أربعة أيام متتالية، بداية من الاثنين 31 أغسطس، وتستمر حتى الخميس 3 سبتمبر، وسط مواجهات قوية تسعى خلالها جميع الفرق لتحقيق نتائج إيجابية وتحسين مراكزها في جدول الترتيب.

تبدأ منافسات الجولة الثالثة يوم الاثنين بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي بترول أسيوط مع البنك الأهلي في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وفي الثامنة مساءً، يواجه الزمالك نظيره منتخب السويس بتروجت، بينما يلتقي المصري مع بيراميدز في مواجهة قوية تحمل أهمية كبيرة للفريقين.

تتواصل منافسات الجولة يوم الثلاثاء بثلاث مواجهات، حيث يلتقي طلائع الجيش مع زد في الخامسة مساءً.

وفي التوقيت نفسه، يستضيف غزل المحلة فريق الشرقية إنبي، بينما تقام في الثامنة مساءً مباراة وادي دجلة أمام القناة.

وتشهد مباريات الأربعاء ثلاث مواجهات جديدة، إذ يلتقي الجونة مع المقاولون العرب في الخامسة مساءً.

وفي الثامنة مساءً، يواجه أبو قير للأسمدة نظيره الاتحاد السكندري، بينما يلعب سيراميكا ضد مودرن سبورت في مواجهة أخرى ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وتختتم منافسات الجولة الثالثة يوم الخميس 3 سبتمبر، بمواجهة تجمع بين الأهلي وسموحة.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة أن الأهلي يسعى لمواصلة مشواره في المسابقة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق السكندري.

وتتولى شبكة قنوات أون سبورت نقل مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجديد، مع تقديم الاستوديوهات التحليلية الخاصة بالمواجهات، بمشاركة عدد من أبرز نجوم الكرة والمحللين الرياضيين.

وتترقب الجماهير المصرية منافسات الجولة الثالثة، في ظل رغبة الأندية في حصد النقاط مبكرًا والمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري



