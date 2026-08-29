حصاد الجولة الثانية من الدوري المصري بالأرقام

نشرت الإعلامية ريهام حمدي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حصاد الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت تسجيل 29 هدفًا في 10 مباريات، بواقع 18 هدفًا في الشوط الثاني مقابل 11 هدفًا في الشوط الأول.

حصاد الجولة الثانية

وشهدت الجولة 8 انتصارات مقابل تعادلين، منها 6 انتصارات للضيوف مقابل انتصارين لأصحاب الأرض، بينما جاء أكبر فوز من نصيب الزمالك على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، في حين انتهت مباراتا طلائع الجيش وبتروجيت والمصري والمقاولون العرب بنتيجة 3-2.

وأوضحت ريهام حمدي أن الجولة شهدت تسجيل ركلتي جزاء، وإشهار بطاقتين حمراوين و37 بطاقة صفراء، إلى جانب ريمونتادا وحيدة للمصري أمام المقاولون العرب، مع حفاظ 6 أندية على نظافة شباكها. وبعد جولتين، يتصدر بيراميدز والأهلي والمصري وطلائع الجيش جدول الدوري برصيد 6 نقاط لكل فريق.