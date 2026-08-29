3 مواجهات تترقبها الجماهير.. أبرز مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027 والتي تشهد عددا من المواجهات القوية في ظل سعي الأندية الكبرى لمواصلة حصد النقاط وتعزيز مراكزها في جدول الترتيب.

وتدخل أندية الأهلي وبيراميدز الجولة الثالثة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح الفريقان في تحقيق الفوز خلال أول جولتين، بينما يسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته بعد تعثره في الجولة الافتتاحية قبل أن يحصد أول 3 نقاط له في الجولة الثانية.

موعد انطلاق الجولة الثالثة

تنطلق منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز يوم الاثنين المقبل وتستمر على مدار أربعة أيام، حيث تقام المباريات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس.

وتشهد الجولة مواجهات مرتقبة للأندية صاحبة الشعبية الكبيرة حيث يلتقي الزمالك مع بتروجت بينما يصطدم بيراميدز بالمصري البورسعيدي في مواجهة قوية في حين يواجه الأهلي نظيره سموحة في ختام مباريات الجولة.

مواجهات الاثنين

تبدأ مباريات الجولة الثالثة يوم الاثنين 31 أغسطس بإقامة 3 مواجهات.

ويلتقي بترول أسيوط مع البنك الأهلي في الخامسة مساء بينما يستضيف المصري فريق بيراميدز في الثامنة مساء في واحدة من أبرز مباريات الجولة.

وفي التوقيت نفسه، يواجه الزمالك نظيره السويس بتروجت، بحثا عن تحقيق فوز جديد ومواصلة التقدم في جدول الترتيب.

مباريات الثلاثاء

وتتواصل منافسات الجولة يوم الثلاثاء 1 سبتمبر بإقامة 3 مباريات.

ويواجه طلائع الجيش فريق زد في الخامسة مساءً، كما يلتقي غزل المحلة مع الشرقية إنبي في التوقيت نفسه.

وفي الثامنة مساء يلتقي وادي دجلة مع القناة في مواجهة يسعى خلالها كل فريق لحصد النقاط الثلاث.

مواجهات الأربعاء

وتقام يوم الأربعاء 2 سبتمبر 3 مباريات أخرى حيث يستضيف الجونة فريق المقاولون العرب في الخامسة مساء.

وفي الثامنة مساء يلتقي أبو قير للأسمدة مع الاتحاد السكندري بينما يواجه سيراميكا كليوباترا فريق مودرن سبورت في مواجهة أخرى تنطلق في الموعد نفسه.

الأهلي يختتم الجولة أمام سموحة

وتختتم منافسات الجولة الثالثة يوم الخميس 3 سبتمبر، عندما يلتقي الأهلي مع سموحة في الثامنة مساء.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف مواصلة بدايته المثالية وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي بعدما حصد 6 نقاط من أول جولتين ليواصل المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، يأمل سموحة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب وتحسين موقفه في جدول المسابقة.

صراع مبكر على القمة

وتحظى الجولة الثالثة بأهمية كبيرة في ظل التقارب الواضح بين أندية المقدمة، خاصة أن بيراميدز والأهلي وطلائع الجيش والمصري نجحوا في جمع 6 نقاط بعد أول جولتين.

ويأتي بيراميدز في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث والمصري المركز الرابع في حين يأتي الزمالك خامسا برصيد 4 نقاط.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج الجولة الثالثة في إعادة ترتيب القمة خصوصا مع وجود مواجهة مباشرة بين بيراميدز والمصري إلى جانب سعي الأهلي والزمالك لمواصلة الانتصارات وحصد المزيد من النقاط.