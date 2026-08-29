إصابة سيدة وطفلة في دهس حصان عربة كارو بالدقهلية

أصيبت سيدة وطفلة بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك إثر انقلاب عربة كارو ودهسهما أسفل حصان، بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، بتعرض شخصين للدهس من حصان، بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من: إيمان مصطفى علي ميره، 34 عاما ، مقيمة بقرية أتميدة بميت غمر، باشتباه كسر بالحوض، واشتباه كسر بالعمود الفقري، وملك عمر شريف السباعي، 11 عاما ، مقيمة بالقاهرة، باشتباه كسر بالعمود الفقري.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة.