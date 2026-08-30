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تركيا تهاجم إسرائيل: تمارس دعاية نازية.. والاتهامات ضد أردوغان أكاذيب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركيا تهاجم إسرائيل: تمارس دعاية نازية.. والاتهامات ضد أردوغان أكاذيب

تركيا
تركيا
محمد على

أصدرت وزارة الخارجية التركية، بيانا شديد اللهجة ضد حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، اتهمتها فيه بالـترويج لأكاذيب وافتراءات عن الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك  إثر خلافات تصاعدت بعد انتقادات أنقرة الـمستمرة للعدوان وحرب الإبادة المشنونة على قطاع غزة.

قالت الخارجية التركية أن البيان الصادر عن خارجية الاحتلال يعكس "العقلية الجبانة والفاسدة" للمسؤولين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن أجهزة الاحتلال تعمل بأسلوب يشبه آلة الدعاية النازية، وأن الحصانة السياسية والقانونية للحكومة الاستيطانية بدأت بالـتآكل دوليا.

وجاء الـرد التركي عقب اتهام خارجية الاحتلال للرئيس أردوغان عبر منصة "إكس" بـ "معاداة السامية والتحريض" واستضافة حركة حماس، مما أدى إلى تفاقم التوتر الدبلوماسي بين الجانبين في ظل اتهامات أنقرة لـ "تل أبيب" بإشاعة عدم الاستقرار الإقليمي في الـشرق الأوسط.

وأكدت أنقرة مضيها في اتخاذ موقف حازم وصادق ضد الجرائم المرتكبة في غزة، مشددة على أن تركيا ستواصل الدفاع عن الحقائق في الـمحافل الدولية وفضح الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

أصدرت وزارة الخارجية التركية التركية وزارة الخارجية الاحتلال الإسرائيلي لأكاذيب وافتراءات أردوغان وحرب الإبادة آلة الدعاية النازية

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