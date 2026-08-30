أكسيوس: مقترح بقمة ثلاثية تجمع بين ترامب وبوتين وزيلنسكي

قالت منصة أكسيوس الأمريكية وفقا لما كشفته مصادر مطلعة أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حمل مقترحا لموسكو بعقد قمة تجمع ترامب وبوتين وزيلنسكي.

ونقلت أكسيوس عن مصادر أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف حمل مقترح موسكو بعقد قمة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والأوكراني زيلنسكي، لكن لم يحدد مكانها بعد، وقد تكون في أمريكا أو في مكان آخر محايد.

خلالذلك ، قالت أكسيوس نقلا عن مصادر أن مسؤولون أمريكيون أطلعوا زيلنسكي على محادثات راتكليف في موسكو ومقترح عقد قمة ثلاثية بين الرؤساء الثلاثة وذلك في محاولة لحل أزمة الحرب المستمرة في أوكرانيا مع روسيا منذ عام 2022، ولاتزال مستمرة بقوة.

وخلال الآونة الأخيرة، زادت أوكرانيا هجماتها من بالمسيرات على مناطق روسيا فيما زادت روسيا من ناحية مقابلة هجماتها عبر الصواريخ الباليستية.