الحكومة الألمانية تعتزم فرض عقوبات على روسيا

ذكرت صحيفة بوليتيكو، نقلاً عن مسؤولين ألمان، أن الحكومة الألمانية تعتزم توجيه اللوم رسمياً إلى روسيا في محاولة شن هجوم بطائرة مسيرة في لايبزيج وفرض عقوبات إضافية على الكيانات الروسية.

بحسب المصدر، يستعد المستشار الألماني فريدريش ميرز للإعلان عن إجراءات تقييدية "واسعة النطاق" ضد موسكو.

وقد تُفرض هذه الإجراءات بالتزامن مع عقوبات جديدة يُعدّها الاتحاد الأوروبي.

من المتوقع صدور الإعلان خلال وقت قريب ، قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أيرلندا. ومع ذلك، قد يتم الإعلان عن الإجراءات في وقت أبكر، بناءً على قرار المستشار.

أفادت مصادر لموقع بوليتيكو أن برلين تعتقد أن طرد الدبلوماسيين الروس أو إغلاق المؤسسات الروسية لن يكون كافياً للرد على الحادث.

وتدرس ألمانيا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تتراوح بين فرض عقوبات أشد وزيادة محتملة في المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

في ليلة 5 أغسطس، تم اكتشاف طائرة بدون طيار تحمل متفجرات في مطار لايبزيج الألماني، والذي كان بمثابة قاعدة لطائرات أنتونوف الأوكرانية منذ عام 2022. وقد تم العثور على الطائرة بدون طيار على المدرج بالقرب من طائرة شحن أوكرانية من طراز أنتونوف An-124 روسلان.