قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة الألمانية تعتزم فرض عقوبات على روسيا
استعدادات لتقليل فاتورة الاستيراد.. تفاصيل التعاون الدولي الجديد لقطاع الزراعة
دون تغيير.. آخر تحديث لأغلى عيار ذهب الآن
كيا تقدم PV5 موديل 2026 بمحركات كهربائية.. صور
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 6 مسيرات كانت متجهة نحو موسكو
كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود
كيفية تحصين النفس من الفتن والشهوات.. اعرف الطريقة الشرعية
أكسيوس: مقترح بقمة ثلاثية تجمع بين ترامب وبوتين وزيلنسكي
جوجل تعزز خصوصية Android 17 بتقنية ECH لحجب نشاط التصفح عن مزودي الإنترنت
200 سيارة روبوتية في 2026‏.. موسكو توسع تجارب التاكسي ذاتي القيادة
مصطفى محمد يقترب من حسم وجهته الجديدة بعد اتفاقه مع كونيا سبور
كارثة نيبال .. نحو 700 قتيل وآلاف المفقودين بينهم أجانب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيفية تحصين النفس من الفتن والشهوات.. اعرف الطريقة الشرعية

تحصين النفس
تحصين النفس
محمد شحتة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإنسان كي يقوى على مقاومة الفتن، وحفظ نفسه من مكائد النفس والشيطان، عليه أن يسعى ليكون عبدًا طائعًا مخلصًا لله تعالى، مستعينًا به في كل أموره، ومتوكلًا عليه، ولا يغتر بنفسه أبدًا مهما أكثر من الطاعات، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: 101].

وذكرت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، أن من الأمور المعينة على تهذيب النفس وتزكيتها: الإكثار من ذكر الله تعالى، وترسيخ محبته ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القلب، ومنها: قراءة القرآن الكريم وتدبره، والتفقه في الدين، ومصاحبة أهل الخير والصلاح، والحرص على أداء الفرائض واجتناب المعاصي لا سيما الكبائر، ومحاسبة النفس، وعدم اليأس من الاستقامة مهما وقع الإنسان في الذنوب أو تكررت فليحسن الظن في عفو الله ومغفرته.

وتابعت دار الإفتاء: وليبادر بترك الذنب وتجديد التوبة منه، قال تعالى: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: 45].

دعاء تحصين النفس من الشهوات

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا أصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وأعف عنا وأغفر لنا وأرحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه أن الله لا يخلف الميعاد، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحًا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي أني تبت إليك وإنى من المسلمين.

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا أفرغ علينا صبرًا وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين.

ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرًا ومقامًا، ربنا أصرف عنا السوء والفحشاء وأجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا. اللهم عافنا وأعف عنا في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات ويحل النقمات ويغضبك، يارب الأرض والسموات، اللهم أغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب أذنبته وتعمدته أو جهلته، وأستغفرك من كل الذنوب التي لا يعلمها غيرك، ولا يسعها إلا حلمك.

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجي عندي من عملي، سبحانك لا إله غيرك، أغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء، وأنت الغفور الرحيم يا غفار أغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن أرحمني يا عفو أعفو عني يا رؤف أرأف بي.

دار الإفتاء مقاومة الفتن تهذيب النفس كيفية تحصين النفس كيفية تحصين النفس من الفتن والشهوات تحصين النفس من الفتن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة رسميًا يوم جمعة.. انطلاق التوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

ايتن عامر

الفاتورة صدمت الجميع.. أيتن عامر تثير الجدل بسؤال عن مديونيات شركة الكهرباء

اللانش بوكس

بتجيب المرض الخبيث .. هذه الأنواع من اللانش بوكس تسبب السرطان | خاص

أرشيفية

«حكم بالحبس 3 سنوات».. تفاصيل القبض على لاعب مودرن سبورت بمطار سفنكس

سعر الذهب

نزل 1120 جنيها.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

الزمالك

إصابة عضلية تبعد مهاجم الزمالك عن مباراة منتخب السويس بتروجيت بالدوري

ترشيحاتنا

الصلاة

ماذا كان يقول النبي بين التكبيرة والقراءة في الصلاة؟ كلمات مستجابة تغفر جميع الذنوب

المعاهد والمكاتب تتزين لاستقبال الحفظة في يوم السرد القرآني

المعاهد والمكاتب تتزين لاستقبال الحفظة في يوم السرد القرآني غدا.. صور

دار الإفتاء المصرية

أبحاث تحت المجهر العلمي.. اللجنة العلمية لمؤتمر دار الإفتاء تواصل التحكيم بمعايير دقيقة

بالصور

إطلالة صيفية.. هند صبري تستعرض رشاقتها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

200 سيارة روبوتية في 2026‏.. موسكو توسع تجارب التاكسي ذاتي القيادة

التاكسي ذاتي القيادة
التاكسي ذاتي القيادة
التاكسي ذاتي القيادة

رامي صبري يختتم صيف 2026 بحفل تاريخي في المسرح الروماني.. صور

حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري

فستان لافت.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

فيديو

الإعلامي أحمد موسى

في فترة النقاهة.. نشأت الديهي يطمئن الجمهور على صحة أحمد موسى

السيارة Olinia Uno

المكسيك تدخل سباق السيارات الكهربائية.. Olinia Uno بسعر يبدأ من 150 ألف بيزو

أحمد علي الحجار مع تقى الجيزاوي

أحمد علي الحجار: والدي مساعدنيش في بدايتي.. وبدأت أغني من وأنا عندي 3 سنين |فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| نسيطر على المضيق .. ماذا قالت إيران اليوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد