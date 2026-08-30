كشري: عموتة بيلاعب طاهر محمد عشان بيعرف يدافع كويس

أكد أحمد كشري، لاعب الأهلي السابق، أن المدير الفني المغربي الحسين عموتة يعتمد على طاهر محمد طاهر في بعض المباريات، نظرًا لقدرة اللاعب على أداء الأدوار الدفاعية والعودة لمساندة زملائه عند فقدان الكرة.

وأوضح كشري، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن الأهلي تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين خلال الفترة الماضية، ما يمنح الجهاز الفني خيارات متعددة داخل الملعب.

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أن كثرة العناصر الجديدة تتيح لعموتة إمكانية إجراء تغييرات مستمرة، والدفع بلاعبين في مراكز مختلفة وفقًا لطبيعة كل مباراة واحتياجات الفريق، مؤكدًا أن المدرب يمتلك قائمة قوية تساعده على تطبيق أفكاره الفنية.