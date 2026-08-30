كشري: زوجات اللاعيبة دلوقتي بيظهروا في الإعلام ودي حاجه غريبة على الكرة المصرية

انتقد أحمد كشري، لاعب الأهلي السابق، بعض الظواهر الجديدة التي ظهرت في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بحياة اللاعبين الشخصية وظهور أسرهم وزوجاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وأوضح كشري، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن هذا الأمر أصبح منتشرًا بين اللاعبين بصورة لافتة، معتبرًا أنه ظاهرة جديدة نسبيًا على كرة القدم المصرية.

كما أعرب لاعب الأهلي السابق عن حزنه من إمام عاشور، بسبب استحواذه على مساحة كبيرة من الاهتمام عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن اللاعب مطالب بالتركيز بصورة أكبر على أدائه داخل الملعب، قائلًا: «نحن نريدك في الملعب لتؤدي دورك».