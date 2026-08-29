إمام عاشور جاهز للعودة إلى قائمة الأهلي أمام سموحة

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن جاهزية إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الناحية البدنية، استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

إمام عاشور

وأوضح حتحوت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إمام عاشور تحسنت لياقته البدنية، وشارك في ودية دلفي، ونجح في صناعة هدف لصالح زميله سفيان بنجديدة.

وأشار إلى أن مشاركة إمام عاشور في المباراة الودية قد تكون تمهيدًا لعودته إلى قائمة الأهلي أمام سموحة، خاصة بعد تحسن حالته وهدوء الأجواء المحيطة به عقب تمديد تعاقده مع النادي.