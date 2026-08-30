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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الحديدي: باب الأهلي مفتوح أمام حسام عبد المجيد للعودة من الاحتراف

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
رباب الهواري

قال عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، إن الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الأهلي، نجح في قيادة الفريق لتحقيق بداية جيدة خلال أول جولتين في الدوري المصري وتحقيق الفوز.

وأكد الحديدي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: أنه حتى الآن لا نستطيع تقييم الحسين عموتة مع الأهلي من خلال أول مباراتين في الدوري، مشيرًا إلى أن الموسم ما زال طويلًا.

وتابع الحديدي، أن عودة إمام عاشور إلى تشكيل الأهلي تمثل إضافة قوية للفريق، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة والخبرات التي يمتلكها اللاعب، مؤكدًا أن وجوده يمنح الفريق قوة إضافية، كما أنه قادر على صناعة الفارق وتعديل النتيجة في أي وقت، بفضل قدراته الفنية وخبراته في المباريات.

وواصل الحديدي: «عمرو الجزار محتاج شوية استقرار، فهو ملتزم جدًا وهادي في التحاماته، وبيعرف يتعامل بذكاء مع الكرة، وعاوز يطور من نفسه، ومحتاج بعض الوقت، وسيكون مثل وائل جمعة مع الأهلي».

وأتم الحديدي تصريحاته قائلًا: «أتمنى استمرار حسام عبد المجيد في الاحتراف، ولكن في حال عودته لمصر باب الأهلي مفتوح».

حسام عبدالمجيد الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة

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