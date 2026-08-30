استعدادات لتقليل فاتورة الاستيراد.. تفاصيل التعاون الدولي الجديد لقطاع الزراعة

نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا استعرضت من خلال جهود وأنشطة مركز البحوث الزراعية، والمعاهد والمعامل التابعة له، خلال الاسبوع الرابع من اغسطس الجاري.



وتأتي تلك الأنشطة في إطار تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بمواصلة المركز جهوده البحثية والإرشادية والتدريبية وخدمة المجتمع ، دعمًا للتنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.



فيما جاءت أبرز أنشطة المعامل والمعاهد التابعة كالتالي:

وشهد وزير الزراعة هذا الاسبوع توقيع مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الزراعية والأرجنتين لتعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي، في مجالات الأصناف عالية الإنتاجية، والتكنولوجيا الحيوية، والري وترشيد المياه، والاستزراع السمكي، والصحة النباتية والحيوانية، والأسمدة. كما تشمل المذكرة تبادل الباحثين وطلاب الدراسات العليا وتنفيذ مشروعات بحثية وورش عمل مشتركة، دعماً للأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامةكما بحث وزير الزراعة مع وفد هيئة «إيكاما» الصينية توطين صناعة المبيدات ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التصنيع المحلي والاستثمار المشترك لإنتاج مبيدات عالية الجودة وفق المعايير الدولية وتقليل فاتورة الاستيراد. كما ناقش الجانبان تطوير نظم تسجيل ورقابة المبيدات، وتبادل الخبرات والتدريب وبناء قدرات الباحثين والمهندسين، مع إعداد مذكرة تفاهم مشتركة، وتنظيم زيارات للمصانع والمزارع التصديرية للاطلاع على الممارسات الزراعية واستخدام المبيدات.

معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة:

تم تحليل وتقييم 4 عينات كمبوست، 49 عينة تربة للنيماتودا، 40 عينة تربة لأعفان الجذور، 37 عينة تربة، 54 عينة نباتية، 61 عينة سماد معدني، و34 عينة مياه للرى، بالإضافة الى فحص 176 مركبًا سماديًا، منها 134 مركبًا لاستكمال التسجيل و42 مركبًا للمراجعة الفنية، إلى جانب فحص 10 طلبات للشركات، فضلا فحص 101 عينة سماد محلي ومستورد، وتنفيذ 7 مأموريات رقابية، ومراجعة 3 ملفات تصنيع، كذلك إنتاج 730 لتر نيمافري و685 كيسًا من منتجات عقدين وسويري ونيمالس، وإعداد وتسليم تقارير واضعي اليد لمساحة 39 فدانًا.

معهد بحوث المحاصيل الحقلية:

تم تنظيم يوم الحقل السنوي لمحصولي الأرز والذرة الشامية، واستعراض البرامج البحثية والأصناف المصرية الواعدة عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض، فضلا عن متابعة أعمال محطة الغربلة للقمح والوقوف على سير العمل بها، كما أعلن المعهد عن نجاح تجارب بحثية لزراعة فول الصويا للموسم الثاني، مع تطبيق معاملات زراعية والتسميد الحيوي بهدف إعداد حزم توصيات ملائمة للمنطقة وتحقيق أعلى إنتاجية.

معهد بحوث القطن :

تم المشاركة في فعاليات يوم الذرة ويوم الأرز بمحطة البحوث الزراعية بسخا، لتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الحقلي ومواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن مشاركة باحثين من المعهد في دورة الأمن السيبراني بالمركز الزراعي الدولي المصري، ومتابعة التجارب البحثية المنفذة في قرية الغابة بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية وتجارب المعهد بمحافظة الدقهلية، فضلا عن مشاركة عدد من الباحثين في المنتدى الثقافي العلمي التاسع للموسم الثاني الذي نظمه مركز البحوث الزراعية، وتنفيذ زيارة ميدانية لحقول القطن بمحطة البحوث الزراعية بسخا لمتابعة التجارب والبرامج البحثية، كذلك تكريم رواد البحث العلمي بالمعهد تقديرًا لعطائهم وإسهاماتهم العلمية ودعمًا للأجيال الجديدة من الباحثين، كما تم عقد المجلس العلمي الدوري للمعهد لمتابعة سير العمل البحثي واستعراض البرامج والتجارب والنتائج، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج البحثي وتعزيز التطوير المستمر.

معهد بحوث البساتين :

تم تنفيذ برنامج تدريبي لطلاب جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بالمعمل المركزي للتحاليل، للتعرف على أساليب التحليل والأبحاث المتقدمة، وتنظيم يوم تدريبي لشباب محافظات قنا وسوهاج وأسيوط ضمن مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو، كما شمل التدريب زيارة الصوب الزراعية بقسم بحوث الخضر بمعهد بحوث البساتين والتعرف على تقنيات الزراعة تحت الظروف الجوية المعدلة.

معهد بحوث الهندسة الزراعية :

شارك المعهد في معرض العلمين الزراعي والجلسات الحوارية المصاحبة، كما شارك في دورات البصمة الكربونية بالتعاون مع وحدة البصمة الكربونية والمنظمة العربية، بالإضافة إلى استمرار التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية في تخصصات الري والميكنة والمساحة والطاقة والإلكترونيات بمقر المعهد ومركز ميكنة الأرز بميت الديبة بكفر الشيخ، كما تم دراسة واعتماد الموافقات الاستيرادية لـ 7 شركات زراعية.

معهد بحوث وقاية النباتات:

شارك المعهد في يوم الحقل السنوي لمحصولي الذرة الشامية والأرز بسخا لدعم برامج حماية المحاصيل الاستراتيجية والحد من الفاقد، كما نفذ المعهد زيارات ميدانية لمزارع الموز والمانجو والبرتقال والنخيل بالبحيرة والدقهلية، ونظم مدرسة حقلية لمزارعي القطن بكفر الشيخ لتطبيق الإدارة المتكاملة للآفات. وفي مجال بناء القدرات، تواصلت برامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات بالمقر الرئيسي وفروع المعهد، بالتوازي مع استمرار خدمات الوحدات ذات الطابع الخاص، والتي شملت تحليل وفحص عينات العسل للتصدير، وتجهيز طرود النحل، وإنتاج المركبات والبكتيريا الممرضة للحشرات، وتوفير الفرمونات والمصائد والجاذبات، وفحص شتلات الزينة والبيتموس.

معهد بحوث المحاصيل السكرية :

اعلن المعهد استمرار أعمال الخدمة والرعاية للحفاظ على الأصول الوراثية العالمية وحيويتها، فضلا عن مواصلة رعاية وخدمة الأصول الوراثية والحفاظ على حالتها النباتية، واستمرار خدمة الحقل الدائم، والبدء في تجهيز إكثار العقل ونقل الشتلات من الصوبة إلى الحقل.



معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية:

تم تنفيذ دورتان تدريبيتان في صناعة المخبوزات وسلامة الغذاء وفق ISO 22000. ندوتان علميتان وتوعويتان حول التغذية الصحية والشيخوخة، والفوائد الغذائية والصحية لنبات الرجلة. 8 مشاركات علمية وتدريبية تناولت الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والبصمة الكربونية والمائية، والتغذية والزراعة المستدامة، وتدريب 41 طالبًا ومتدربًا من عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية.

معهد بحوث الإنتاج الحيواني:



تم المشاركة في ورشة وطنية حول مقاومة مضادات الميكروبات بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومنظمة FAO. وتنظيم ورشة عمل حول تحديات صناعة الدواجن والرؤية المستقبلية بالتعاون مع الجمعية العربية للثروة الحيوانية. تنفيذ واختتام دورات تدريبية في رعاية الجاموس، التلقيح الاصطناعي وتشخيص الحمل، وتربية ورعاية الإبل. استقبال طلاب كلية الزراعة بجامعة عين شمس للتدريب الصيفي بمركز التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة بسخا. تنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة قطعان الأغنام والماعز، إلى جانب محاضرات تطبيقية حول تصنيع الألبان وإنتاج اللبن النظيف.

المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف :

تم المشاركة في المنتدى التاسع للجنة المؤتمرات وورش العمل بمركز البحوث الزراعية، لتبادل الخبرات والمعارف العلمية. و المشاركة في اجتماع لجنة أخلاقيات استخدام الحيوان في البحث العلمي لمراجعة الأبحاث المقدمة وفق الضوابط والمعايير الأخلاقية المعتمدة. تنفيذ تدريب عملي لطلاب كلية علوم التغذية – جامعة العاصمة داخل معامل تحليل القمح والدقيق، والأحماض الدهنية، وسلامة الغذاء، والمواد المضافة.

معهد بحوث الصحة الحيوانية:

جدد معمل جمرك الإسكندرية الاعتماد الدولي وفق ISO 17025:2017 لـ91 اختبارًا متخصصًا، كما شارك المعهد في ورشة لمنظمة الفاو حول مقاومة مضادات الميكروبات، واستقبل وفدًا دوليًا أشاد بإمكاناته التشخيصية. كما نفذ المعهد قوافل بيطرية علاجية وخدمية في 5 محافظات، إلى جانب تنظيم 15 ندوة توعوية حول صحة الحيوان وسلامة الغذاء ومقاومة المضادات الحيوية والسعار والإجهاد الحراري والتغيرات المناخية. وفي مجال التدريب، نظم فرع المنصورة 3 ورش عمل، إلى جانب تدريبات بفرعي سوهاج والإسماعيلية ومعملي دمنهور والمرجعي للدواجن، شملت الفحوصات الميكروبيولوجية والكيميائية وأمراض الدواجن والسونار واختبارات الحساسية والاختبارات السيرولوجية.

معهد بحوث الاقتصاد الزراعي:



تم تنفيذ 4 ورش عمل تخصصية واستمرار التدريب الصيفي لطلاب كليات الزراعة بالمحافظات، في إطار دعم كفاءة القطاع الزراعي وتعزيز التنمية المستدامة.وتناولت ورش العمل محاور رئيسية شملت: تعظيم إنتاجية الفدان في ظل محدودية الموارد وتحسين العائد الاقتصادي للمزارعين. أثر ندرة المياه على قيمة الأراضي الزراعية باستخدام البصمة المائية ودعم السياسات المائية. دراسة اقتصادية لإنتاج الفول البلدي وسبل زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. دور المرأة الريفية في التنمية الزراعية بمحافظتي كفر الشيخ وسوهاج وسبل تعزيز تمكينها الاقتصادي. كما استقبلت وحدة بحوث كفر الشيخ 33 طالبًا من قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة، ضمن برنامج تدريبي لربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي والتعريف بدور المعهد في دعم الأمن الغذائي وصنع السياسات الزراعية.

المعمل المركزي لفحص وإنتاج البطاطس

تم فحص 146 عينة من بطاطس المائدة المعدة للتصدير بإجمالي 4,192 طنًا، منها 52 عينة للدول العربية و94 عينة لدول أجنبية. فحص 31 عينة من التقاوي المحلية – المرحلة الأولى – بإجمالي 518 طنًا. فحص 2,371 عينة من التقاوي المحلية – المرحلة الثانية – بإجمالي 46,949 طنًا، للتأكد من خلوها من مرض العفن البني. متابعة ومقارنة كميات الفحص الواردة للمعامل مع كميات الحصاد بالمناطق الخالية. إدخال بيانات الثلاجات الخاصة بتخزين التقاوي المعتمدة ضمن قاعدة البيانات. تأسيس 11 بيفوتًا جديدًا على مساحة 1,375 فدانًا داخل المناطق الخالية، ليصل إجمالي البيفوتات المسجلة بقاعدة البيانات الجغرافية إلى 4,453 بيفوتًا.

المعمل المركزي للمبيدات:

تم تحليل متبقيات المبيدات لـ742 عينة من مختلف المحاصيل الزراعية. فحص 74 عينة مبيد واردة من الجمارك و139 عينة تحت التجريب تمهيدًا للتسجيل. تحديد البصمة الكيميائية لـ41 عينة، والبصمة الطبيعية لـ40 عينة، واختبار صلاحية 7 عينات وجودة العبوات لـ101 عينة. إجراء 7 دراسات خاصة بالمبيدات ودراسات ثبات بغرض التصدير. تنفيذ 8 دراسات سمية للمبيدات، منها دراستان للسمية البيئية و6 للسمية الحادة، إلى جانب 26 تجربة لتحديد فترة ما قبل الحصاد. سحب 120 عينة من المنافذ الجمركية، وفحص صلاحية 5 عينات، وتنفيذ 8 زيارات لمصانع المبيدات لمراجعة التراخيص.مواصلة الدراسات الخاصة بكفاءة المبيدات ومستويات المقاومة، وإعداد تقارير مشروع تقصي المقاومة للمبيدات. تنفيذ برامج تدريب طلاب كليات العلوم والزراعة، إلى جانب دعم النشاط البحثي.

المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية:

مواصلة سلسلة المحاضرات العلمية الأسبوعية عبر الإنترنت لنشر المعرفة وتبادل الخبرات في مجال الاستزراع السمكي. تنظيم محاضرة متخصصة حول المقاومة البيولوجية باستخدام أسماك شبوط الحشائش. تنفيذ اليوم الثالث من التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة – جامعة الزقازيق، وتناول التطبيقات الوراثية، وتأثير التغيرات المناخية، وتشخيص أمراض الأسماك. وتنفيذ تدريب ميداني على تصميم وتنفيذ التجارب البحثية داخل الأحواض السمكية لربط الجانب النظري بالتطبيق العملي. المشاركة في المنتدى الثقافي العلمي التاسع لمركز البحوث الزراعية، والتعريف بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث الزراعي، خاصة تحليل البيانات والتنبؤ بالإنتاجية والزراعة الدقيقة وتشخيص الأمراض وإدارة الموارد.

المعمل المركزي لأبحاث النخيل:

توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية هوبي الصينية للعلوم، بحضور الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بهدف توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في التنبؤ بآفات النخيل والتمور ورصدها ودعم عمليات المكافحة. كما تضمن التعاون تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات المتطورة في زراعة النخيل وإنتاج التمور، ودعم قدرات البحث العلمي في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع. وقام الوفد الصيني بزيارة المعمل والتعرف على برامجه البحثية، خاصة جهود رصد ومكافحة الآفات والحفاظ على جودة وإنتاجية التمور، مع الاتفاق على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع النخيل والتمور.

المعمل المركزي لبحوث التصميم والتحليل الإحصائي:

تم تنفيذ ندوتين إرشاديتين حول دور الإحصاء وتصميم التجارب في زيادة إنتاجية المحاصيل، ودعم اتخاذ القرار في بحوث العمليات وترشيد استخدام الموارد. تنظيم دورة تدريبية لمدة 3 أيام حول جمع البيانات وتصميم استمارات الاستبيان باستخدام برنامج SPSS، بمشاركة طلاب كليات الزراعة من جامعات القاهرة وعين شمس والفيوم وبني سويف، بهدف تأهيلهم لسوق العمل. تصميم 7 تجارب زراعية لصالح معهد بحوث البساتين.

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية:

تحليل 7,315 عينة ضمن أعمال المعمل خلال الأسبوع. تنفيذ البرنامج التدريبي الصيفي الرابع لطلاب كليات العلوم والزراعة حول أحدث تقنيات تحاليل سلامة الغذاء. المشاركة في ورش عمل حول مقاومة مضادات الميكروبات بالتعاون مع الفاو، وتعزيز الشراكة المصرية الصينية في مجال مبيدات الآفات. المشاركة كراعٍ شرفي في معرض العلمين الزراعي الدولي. تدريب 2 من المتخصصين في مجال الأمن السيبراني. المشاركة في المنتدى الثقافي العلمي التاسع حول توظيف الذكاء الاصطناعي في البحث الزراعي. المشاركة في جلسة التشاور المجتمعي حول الأثر البيئي للتوسع في إنتاج الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية. استقبال وفد صيني من 3 أساتذة أكاديميين لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال تحاليل سلامة الغذاء.

المعمل المركزي لبحوث الحشائش:

تنفيذ 8 ندوات إرشادية لمكافحة الحشائش في الذرة الرفيعة وقصب السكر وفول الصويا. متابعة 2 برنامج لتقييم مبيدات الحشائش على الفول السوداني والذرة الشامية. زراعة 2 برنامج بحثي لتقييم مبيدات الحشائش على القصب الخريفي بالمطاعنة وكوم أمبو. فحص 20 عينة نباتية واردة وصادرة من الإدارة العامة للحجر الزراعي. المشاركة في ورشة الشراكة المصرية الصينية في مجال مبيدات الآفات الزراعية. المشاركة في يوم الحقل السنوي لمحصولي الذرة الشامية والأرز بمحطة سخا.

معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية

نظم دورتين تدريبيتين متخصصتين لطلاب الجامعات في مجالات الهندسة الوراثية والتقنيات الجزيئية

البنك القومي للجينات:

تم مناقشة دراسة حول أسباب العقم الوراثي في الخيول العربية ضمن رسالة ماجستير بالتعاون مع قسم التناسليات بكلية الطب البيطري جامعة طنطا، ونشر بحث دولي متخصص في التصنيف النباتي حول التركيب والشكل الكروموسومي لخمس أنواع من جنس Fagonia في مصر، بالتعاون مع قسم النبات والتصنيف بكلية العلوم جامعة القاهرة، في مجلة مصنفة ضمن Scopus، واستمرار البرنامج التدريبي «تقنيات التكنولوجيا الحيوية المتقدمة وتطبيقاتها» الموجه لطلاب الجامعات المتخصصين في التكنولوجيا الحيوية، والمقرر اختتامه في 3 سبتمبر 2026.

الإدارة المركزيه لمحطات البحوث الزراعية:

تم تنظيم ومتابعة يوم الحقل السنوي بسخا، مع التركيز على الأرز والذرة الشامية ورفع الإنتاجية في مواجهة الإجهاد المناخي. تنفيذ 14 محاضرة تدريبية لطلاب جامعات الإسكندرية وسخا وسرس الليان، شملت سمية المبيدات، فحص البذور، الإدارة الذكية للآفات، المناحل وتشخيص النيماتودا. تنفيذ 15 ندوة وزيارة إرشادية في سخا ومطوبس لدعم الإدارة المتكاملة للآفات. تنفيذ تدخلات ميدانية لمكافحة تورد القمة وأعفان الجذور في مزارع الموز، وتحسين التسميد والمناعة النباتية في محاصيل القطن والأرز، ودعم مزارعي الطماطم والجوافة. تعزيز التكامل بين المحطات من خلال تبادل الأصول الوراثية للفاكهة النادرة، ودعم الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي. ربط النشاط البحثي والإرشادي بمفاهيم الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية.