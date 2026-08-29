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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تطلق التحديث التجريبي السابع One UI 9 لهواتف Galaxy S26 بميزات جديدة

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

أطلقت شركة "سامسونج" (Samsung) الكورية التحديث التجريبي السابع "One UI 9 Beta 7" لسلسلة هواتفها الرائدة "Galaxy S26"، متضمناً حزمة من الميزات المتقدمة المقتبسة من هواتفها القابلة للطي "Galaxy Z Fold8"، وذلك في خطوة مفاجئة جاءت بعد أيام قليلة من طرح الإصدار التجريبي السادس، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع GSMArena التقني المتخصص.

تفاصيل الإصدار وحجم التحديث البرمجي الجديد

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب ساجار، أن التحديث الجديد مخصص لجميع طرازات السلسلة الثلاثة التي تشمل هاتف "Galaxy S26" الأساسي، وهاتف "Galaxy S26+"، وهاتف "Galaxy S26 Ultra". 

ويصل حجم ملف التحديث الهوائي إلى أكثر من 1.2 جيجابايت، ويحمل رقم بناء برمجي (Firmware) ينتهي بالحروف "ZZHK". 

ورغم أن سجل التغييرات الرسمي ركز على تحسين استقرار النظام وإصلاح الأخطاء البرمجية السابقة، إلا أن الفحص التقني كشف عن تضمين التحديث لميزات برمجية جديدة لم تُذكر صراحة في بيان التحديث الرسمي.

ميزات مستعارة من هواتف Galaxy Z Fold8 القابلة للطي

أشار المصدر إلى أن التحديث التجريبي السابع جلب إلى سلسلة هواتف Galaxy S26 مجموعة من الخصائص التفاعلية التي دشنتها سامسونج لأول مرة مع هواتفها المطوية Galaxy Z Fold8؛ وفي مقدمتها ميزة "البطاقات المخصصة" (Custom Cards) ضمن خدمة "Now Brief" لعرض الملخصات اليومية الذكية، وميزة "My FanCam" المخصصة لتجارب التصوير المبتكرة، بالإضافة إلى دمج أداة البحث الداخلي الموحد (Unified Finder) مع ويدجت محرك بحث جوجل (Google Search) في عنصر تحكم تفاعلي موحد على الشاشة الرئيسية لتسهيل الوصول للملفات والويب في آن واحد.

الدول المتاح فيها التحديث وخطوات التنزيل اليدوي

بيّن تقرير موقع GSMArena أن التحديث التجريبي الجديد متوفر حالياً للمستخدمين المسجلين في برنامج "One UI 9 Beta" التجريبي في خمس دول رئيسية تشمل كوريا الجنوبية، والهند، وألمانيا، وبولندا، والمملكة المتحدة. ويمكن للمشتركين في تلك الدول الذين لم يصلهم إشعار الترقية التلقائي التحقق من توفر التحديث يدوياً عبر فتح تطبيق "الإعدادات" (Settings) بالهاتف، ثم الانتقال إلى قسم "تحديث البرامج" (Software update) والضغط على خيار التنزيل والتثبيت.

اقتراب موعد إطلاق النسخة المستقرة والنهائية

ذكرت المصادر التقنية أن تسريع وتيرة إطلاق النسخ التجريبية وطرح الإصدارين السادس والسابع في الأسبوع نفسه يعكس وصول سامسونج إلى المراحل النهائية من ضبط الواجهة ومعالجة الثغرات واستقرار الأداء، تمهيداً لبدء إرسال التحديث المستقر والنهائي من واجهة "One UI 9" المعتمدة على نظام أندرويد لعموم المستخدمين حول العالم خلال الفترة القليلة المقبلة.

سامسونج Samsung Galaxy Z Fold8

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