قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري المصري| بن شرقي يباغت زد بهدف ويعلن تقدم الأهلي
لينكولن تكشف الستار عن كورسير 2027 الجديدة.. وهذا سعرها
حذرت الدول من تنفيذها.. إيران: العقوبات الأمريكية الأخيرة «إرهاب اقتصادي»
الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية تعيد رسم خريطة التجارة في مصر
فرنسا: مستعدون للتعاون مع السويد في تطوير مقاتلة من الجيل المقبل
شكوى تكشف مشكلة فرامل في 82 ألف سيارة فورد مافريك
القبض على عاطل هدد طليقته بسلاح أبيض في الإسكندرية
طارق العشري: دفاع الأهلي أحد أسباب تراجع الفريق.. وعلي معلول لم يتم تعويضه
برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعزز العلاقات وتفتح آفاقا جديدة للتنمية والاستثمار
بارتفاع 150 مترا.. بالون ثابت يظهر في سماء الأهرامات
خطوات استخراج اشتراك المترو للطلاب 2026.. المستندات المطلوبة وأماكن مكاتب الاشتراكات
حسام موافي: ضرب الزوجة مرفوض.. وعلاج الأب نفسيًا قد يساعد في مواجهة العنف الأسري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف تصميم ومواصفات هاتف Galaxy S27 Pro الجديد من سامسونج

هاتف Galaxy S27 Pro
هاتف Galaxy S27 Pro
احمد الشريف

كشفت تصاميم ومخططات ثلاثية الأبعاد (CAD) حصرية نشرها موقع Android Headlines بالتعاون مع المسرب الشهير "OnLeaks"، عن المظهر الخارجي والمواصفات العتادية لهاتف "Galaxy S27 Pro" الجديد كلياً من شركة "سامسونج" (Samsung)، والمصمم لتقديم مواصفات فئة "ألترا" الرائدة في هيكل أصغر حجماً وأسهل في الاستخدام والتحكم المريح بيد واحدة.

أبعاد هاتف Galaxy S27 Pro وتغييرات التصميم الخارجي

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب ألكسندر ماكسهام، أن أبعاد هاتف Galaxy S27 Pro تبلغ 154.06 × 73.77 × 7.95 ملم، مما يجعله أقصر بنحو 9 ملم وأنحف عرضاً بنحو 5 ملم مقارنة بطراز "Galaxy S27 Ultra" مع الاحتفاظ بالسماكة ذاتها، وذلك بفضل تزويده بشاشة قياس 6.6 بوصة (أصغر بنحو 0.3 بوصة من شاشة ألترا). 

ويتبنى الهاتف شريطاً عرضياً عريضاً للكاميرات الخلفية يمتد عبر الظهر لمنع اهتزاز الجهاز وتأرجحه على الأسطح المستوية، وتوفير مساحة داخلية رحبة لغرفة بخار أكبر للتبريد ودعم تقنيات الشحن المغناطيسي المتطورة، مع تأكيد المخططات على غياب منفذ قلم "S Pen" لتوفير مساحة للبطارية والمكونات الداخلية.

المواصفات العتادية ومعالج كوالكوم فائق التردد

أشار المصدر إلى أن الهاتف سيعتمد على معالج كوالكوم الأحدث "Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme" الجديد بتردد قياسي يصل إلى 5 جيجاهرتز، مع إمكانية طرح نسخ بمعالج سامسونج "Exynos 2700" في أسواق عالمية محددة بعد تحقيقه نتائج أداء متقدمة في الاختبارات الأولية. وسيأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت مع خيار 16 جيجابايت للفئات العليا، وخيارات تخزين داخلية متعددة تشمل 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت.

منظومة الكاميرات الثلاثية وبطارية السيليكون كربون

واوضح تقرير موقع Android Headlines أن الهاتف يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تقريب بدقة 12 ميجابكسل تدعم التكبير البصري حتى 3x بدلاً من عدسة 5x في طراز ألترا. 

كما سيحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 5200 مللي أمبير تعتمد على تقنية السيليكون-كربون (Silicon-Carbon) المتطورة المستخدمة في أجهزة Galaxy Z Fold 8، مما يمنحها كثافة طاقة أعلى وعمراً أطول في حجم مدمج.

موعد الإعلان الرسمي والأسعار المتوقعة في الأسواق

ذكرت المصادر التقنية أن سامسونج تتجه للكشف عن عائلة Galaxy S27 خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2027 (المتوقع في أسبوع 22 فبراير) قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للجوال (MWC)، مع توقعات بطرح طراز S27 Pro بسعر يقارب 1299 دولاراً، ليمثل خياراً رائعاً لمن يبحثون عن أداء الفئة العليا في هاتف مدمج وسهل الحمل والتنقل.

Galaxy S27 Pro Galaxy Samsung

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

سعر الذهب

1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

الطماطم

ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج: انقذوا محمد الإنسان

ترشيحاتنا

خظيب الجامع الأزهر

خظيب الجامع الأزهر: سيدنا محمد جاء برسالة شاملة للخلق جميعًا

دار الإفتاء

ما حكم تمويل شراء الآلات الصناعية عن طريق البنوك؟.. الإفتاء توضح

وزارة الأوقاف

بشعار اقرأ وارتقِ.. الأوقاف تشارك الأزهر في اليوم العالمي للسرد القرآني الأحد المقبل

بالصور

تحليل دم يكشف عودة السرطان قبل ظهوره في الأشعة بـ9 أشهر .. ماذا تعرف عن الخزعة السائلة؟

تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا
تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا
تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا

منة عرفة تتألق بإطلالة صيفية جريئة خلال رحلة بحرية.. تفاصيل اللوك

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

هل يوجد عمر مثالي لخسارة الوزن؟ أفضل مراحل السن للتخلص من السمنة

السمنة وتأثيرها على صحة الجسم
السمنة وتأثيرها على صحة الجسم
السمنة وتأثيرها على صحة الجسم

6 طرق لحماية الطفل من آلام الظهر من حمل حقيبة المدرسة الثقيلة

الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد