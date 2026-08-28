تسريبات تكشف تصميم ومواصفات هاتف Galaxy S27 Pro الجديد من سامسونج

كشفت تصاميم ومخططات ثلاثية الأبعاد (CAD) حصرية نشرها موقع Android Headlines بالتعاون مع المسرب الشهير "OnLeaks"، عن المظهر الخارجي والمواصفات العتادية لهاتف "Galaxy S27 Pro" الجديد كلياً من شركة "سامسونج" (Samsung)، والمصمم لتقديم مواصفات فئة "ألترا" الرائدة في هيكل أصغر حجماً وأسهل في الاستخدام والتحكم المريح بيد واحدة.

أبعاد هاتف Galaxy S27 Pro وتغييرات التصميم الخارجي

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب ألكسندر ماكسهام، أن أبعاد هاتف Galaxy S27 Pro تبلغ 154.06 × 73.77 × 7.95 ملم، مما يجعله أقصر بنحو 9 ملم وأنحف عرضاً بنحو 5 ملم مقارنة بطراز "Galaxy S27 Ultra" مع الاحتفاظ بالسماكة ذاتها، وذلك بفضل تزويده بشاشة قياس 6.6 بوصة (أصغر بنحو 0.3 بوصة من شاشة ألترا).

ويتبنى الهاتف شريطاً عرضياً عريضاً للكاميرات الخلفية يمتد عبر الظهر لمنع اهتزاز الجهاز وتأرجحه على الأسطح المستوية، وتوفير مساحة داخلية رحبة لغرفة بخار أكبر للتبريد ودعم تقنيات الشحن المغناطيسي المتطورة، مع تأكيد المخططات على غياب منفذ قلم "S Pen" لتوفير مساحة للبطارية والمكونات الداخلية.

المواصفات العتادية ومعالج كوالكوم فائق التردد

أشار المصدر إلى أن الهاتف سيعتمد على معالج كوالكوم الأحدث "Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme" الجديد بتردد قياسي يصل إلى 5 جيجاهرتز، مع إمكانية طرح نسخ بمعالج سامسونج "Exynos 2700" في أسواق عالمية محددة بعد تحقيقه نتائج أداء متقدمة في الاختبارات الأولية. وسيأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت مع خيار 16 جيجابايت للفئات العليا، وخيارات تخزين داخلية متعددة تشمل 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت.

منظومة الكاميرات الثلاثية وبطارية السيليكون كربون

واوضح تقرير موقع Android Headlines أن الهاتف يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تقريب بدقة 12 ميجابكسل تدعم التكبير البصري حتى 3x بدلاً من عدسة 5x في طراز ألترا.

كما سيحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 5200 مللي أمبير تعتمد على تقنية السيليكون-كربون (Silicon-Carbon) المتطورة المستخدمة في أجهزة Galaxy Z Fold 8، مما يمنحها كثافة طاقة أعلى وعمراً أطول في حجم مدمج.

موعد الإعلان الرسمي والأسعار المتوقعة في الأسواق

ذكرت المصادر التقنية أن سامسونج تتجه للكشف عن عائلة Galaxy S27 خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2027 (المتوقع في أسبوع 22 فبراير) قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للجوال (MWC)، مع توقعات بطرح طراز S27 Pro بسعر يقارب 1299 دولاراً، ليمثل خياراً رائعاً لمن يبحثون عن أداء الفئة العليا في هاتف مدمج وسهل الحمل والتنقل.