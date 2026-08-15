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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تتخلى عن ميزة الكاميرا متغيرة الفتحة في سلسلة Galaxy S27

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

كشفت تقارير صناعية صادرة عن مصادر في سلسلة توريد سامسونج، أن الشركة قررت عدم تضمين ميزة الكاميرا ذات الفتحة المتغيرة (Variable Aperture) في سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S27، وهي الميزة التي كانت تخطط لمواجهة ميزة مماثلة يُتوقع أن تقدمها آبل في هواتف iPhone 18 Pro، وذلك بسبب التكلفة المرتفعة والفوائد المحدودة، وفقًا لما ذكرته عدة تقارير متخصصة .

أسباب التخلي عن الميزة: التكلفة وسمك الكاميرا

أوضحت التقارير أن قرار سامسونج جاء بعد دراسة داخلية، حيث تبين أن إضافة آلية الفتحة المتغيرة ستؤدي إلى زيادة تكاليف التصنيع بشكل ملحوظ، في وقت يعاني فيه جميع مصنعي الهواتف من ارتفاع أسعار مكونات الذاكرة (DRAM) نتيجة الطلب المتزايد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي علاوة على زيادة سمك نتوء الكاميرا الخلفية، مما يؤثر على تصميم الهاتف.

كما خلصت الشركة إلى أن الفوائد العملية لهذه التقنية في كاميرات الهواتف الذكية ليست كبيرة بما يكفي لتبرير التكاليف الإضافية والنقص في التصميم.

تجربة سابقة لم تدم طويلاً

ليست هذه هي المرة الأولى التي تفكر فيها سامسونج بهذه التقنية، فقد سبق أن قدمت ميزة الفتحة المتغيرة (Dual Aperture) في هواتفها الرائدة Galaxy S9 وGalaxy S10 في عامي 2018 و2019، لكنها تخلت عنها بعد ذلك في الأجيال التالية، مما يشير إلى تقييم سابق لجدواها .
 

السوق تنتظر ميزة آيفون 18 Pro المنافسة

يأتي هذا القرار في وقت تشير فيه جميع التسريبات إلى أن آبل ستطرح ميزة الفتحة المتغيرة كأحد أبرز تحسينات الكاميرا في سلسلة iPhone 18 Pro وPro Max، المقرر إطلاقها في سبتمبر 2026. 

وكانت سامسونج قد بدأت في تطوير هذه الميزة لمواجهة هذه الخطوة، لكنها تراجعت عنها في النهاية .

سامسونج سلسلة Galaxy S27 Galaxy S27 iPhone 18 Pro

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