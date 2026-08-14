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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تستعد لإطلاق One UI 9 للساعات القديمة.. وهذه الطرازات لن تحصل عليه

ساعة سامسونج
ساعة سامسونج
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة سامسونج لطرح تحديث One UI 9 Watch لعدد من ساعات Galaxy الذكية القديمة، بعد إطلاق النسخة المستقرة من النظام في يوليو الماضي على ساعتي Galaxy Watch 9 وGalaxy Watch Ultra 2 الجديدتين.

ومن المتوقع أن يبدأ التحديث في الوصول إلى الطرازات الحالية بعد انتهاء البرنامج التجريبي، لكن بعض ساعات Galaxy لن تكون مؤهلة للحصول على التحديث الجديد.

Galaxy Watch 4 تودع تحديثات النظام

تقدم سامسونج عادة أربعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل لساعات Galaxy الذكية، باستثناء Galaxy Watch 9 وGalaxy Watch Ultra 2 اللتين حصلتا على وعد بتحديث رئيسي إضافي.

وبناء على سياسة التحديث، وصلت Galaxy Watch 4 وGalaxy Watch 4 Classic بالفعل إلى نهاية دورة تحديثات نظام التشغيل، إذ كان One UI 8 Watch آخر تحديث رئيسي تحصلان عليه.

وينطبق الأمر نفسه على الإصدارات الخاصة من الساعتين، والتي لن تحصل هي الأخرى على تحديثات رئيسية مستقبلية.

وتشمل الطرازات غير المؤهلة لتحديث One UI 9 Watch:

- Galaxy Watch 4
- Galaxy Watch 4 Classic
- Galaxy Watch 4 Golf Edition
- Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne Edition
 

Galaxy Watch 4

4 تحديثات رئيسية انتهت عند One UI 8 Watch

أطلقت سامسونج Galaxy Watch 4 وGalaxy Watch 4 Classic في عام 2021 بنظام One UI Watch 3 المبني على Wear OS 3.

وخلال السنوات الأربع التالية، حصلت الساعتان على أربعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل، وهو العدد الذي وعدت سامسونج بتقديمه عند إطلاقهما.

وبالتالي، لن تكون الساعتان مؤهلتين للحصول على One UI 9 Watch أو أي تحديثات رئيسية مستقبلية.

أما على صعيد الأمان، فقد حصلت هذه الطرازات على خمس سنوات من التحديثات الأمنية، والتي انتهى دعمها في أغسطس 2026.

ورغم توقف تحديثات النظام والأمان، من المتوقع أن تواصل الساعات العمل بشكل طبيعي، لكن انتهاء الدعم قد يجعل الوقت مناسبا للتفكير في الترقية إلى طراز أحدث.

وتبرز Galaxy Watch 9 وGalaxy Watch Ultra 2 كأبرز الخيارات الجديدة، مع وعد سامسونج بتوفير خمسة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

سامسونج One UI 9 Watch ساعات Galaxy

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