قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأقسام الشرطة وموقع وزارة الداخلية.. طريقة التقديم لحج القرعة 2027
عبد العزيز السيد: 85 مليون دجاجة شهريًا لتلبية احتياجات بطاقات التموين
انطلاق الدوري المصري بمواجهات قوية في الجولة الأولى بهذا الموعد
أذكار الصباح مكتوبة كاملة.. حصن المسلم في بداية اليوم وأفضل ما يقال بعد الفجر
لا ترمي العيش البايت.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة
اليمن ،، هجوم حوثي على ميناء المخا يقتـ.ل شخصا ويصيب 8 أخرين
أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته
خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد
دعاء الفجر للفرج العاجل.. أدعية مستحبة لتفريج الكروب وقضاء الحوائج
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 15-8-2026
لتحقيق الأمن الغذائي.. مطالب برلمانية بخطة عاجلة لدعم الفلاح وخفض تكلفة الإنتاج وضمان تسويق المحاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد العزيز السيد: 85 مليون دجاجة شهريًا لتلبية احتياجات بطاقات التموين

الدواجن
الدواجن

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن طرح الدواجن واللحوم على بطاقات التموين يحتاج إلى تحديد حجم الطلب والفئات المستفيدة، إلى جانب وضع آلية واضحة للتنفيذ والتنسيق مع المنتجين.

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة مودرن تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن آخر إحصائية واردة من وزارة التموين والتجارة الداخلية تشير إلى وجود نحو 21 مليونًا و14 ألفًا و741 بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 36 مليونًا و446 ألف مواطن.

وأضاف أنه في حال حصول كل مواطن على دجاجة واحدة أسبوعيًا، فإن الاحتياجات ستصل إلى نحو 85 مليون دجاجة شهريًا، بما يعادل، وفق حساباته، نحو 62.5% من إجمالي إنتاج مصر من الدواجن.

تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن طرح الدواجن مذبوحة أو مجمدة ضمن منظومة بطاقات التموين يمكن أن يساعد في تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، موضحًا أن المحال التي تبيع الدواجن الحية بالمخالفة للقانون تكون غير مرخصة وغير قانونية.

وقال السيد إن تطبيق المنظومة من خلال مجازر مرخصة وتحت إشراف بيطري كامل، مع وجود طبيب بيطري مقيم، يمكن أن يحقق استفادة أكبر من المنظومة ويضمن سلامة عملية التداول.

لم نعقد اجتماعات مع الوزارة

وأكد السيد أن هناك حاجة إلى تحديد آلية واضحة لتنفيذ طرح الدواجن واللحوم على بطاقات التموين، خاصة مع الحديث عن إمكانية بدء التطبيق خلال الفترة المقبلة.

وقال: "إحنا عندنا مجازر، لكن السؤال: هل الوزارة اتفقت مع مين؟ واتكلمت مع مين؟ وعملت إيه؟".

وشدد على ضرورة عقد اجتماعات مستمرة بين الجهات الحكومية والجهات الممثلة للقطاع، مؤكدًا أن شعبة الدواجن لم تعقد اجتماعات مع الوزارة لمناقشة آلية تنفيذ الطرح.

وأضاف: "أنا في الغرفة التجارية المفروض نقعد ونقول: هنطبق إزاي؟ وهنتفق مع مين؟".

دعوة لإشراك منتجي الدواجن والغرف التجارية

وطالب رئيس شعبة الدواجن بإشراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والغرف التجارية في وضع آلية تنفيذ المنظومة، والاستفادة من آراء العاملين في القطاع قبل اتخاذ خطوات التنفيذ.

وقال: "المفروض يكون موجود الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والغرف التجارية، ويتقال لنا: يا جماعة إحنا عايزين نعمل الكلام ده، إيه وجهة نظركم؟".

وأكد أن طرح الآراء ومناقشة آليات التنفيذ بين مختلف الأطراف يمكن أن يساعد في الوصول إلى منظومة قابلة للتطبيق والاستفادة من خبرات جميع الأطراف المعنية.

الدواجن فراخ أسعار الفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

شقق الإسكان

تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الضحية

أقوال المتهم بإنهاء حياة أسرة زوجته بـ15 مايو:«كنت شغال في دولة قطر وبعتلها فلوس كتير ولما رجعت مالقتهاش»

تنسيق الجامعات

لو مجموعك أقل من 60%.. قائمة كاملة بالكليات والمعاهد المتاحة

خطوط المحمول

بعد بيان النيابة العامة.. مفاجأة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين

ام جاسر وطليقها بالغربية

أمن الغربية: القبض علي أم جاسر وطليقها بكار بتهمه الابتزاز والتشهير

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

ترشيحاتنا

لحظة وصول محمد رمضان استعدادا لبدء حفل الساحل الشمالي

لحظة وصول محمد رمضان استعدادا لبدء حفل الساحل الشمالي

الفنان تووليت

تووليت يبدأ حفل الساحل الشمالي بـ حبيبي ليه

منة فضالي

منة فضالي تستمتع بأجواء الصيف وتشارك جمهورها أحدث ظهور

بالصور

لا ترمي العيش البايت.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة

عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة
عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة
عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة

بواقي الفراخ في الثلاجة.. حوّليها لوجبة جديدة بطعم مذهل مثل المطاعم

بواقي الفراخ من امبارح؟ حوّليها لوجبة جديدة بطعم المطاعم
بواقي الفراخ من امبارح؟ حوّليها لوجبة جديدة بطعم المطاعم
بواقي الفراخ من امبارح؟ حوّليها لوجبة جديدة بطعم المطاعم

غسيل الشعر يوميًا خلال الحر.. هل يضر فروة الرأس؟.. ماذا تفعل صاحبة الشعر الجاف؟.. الأفضل استشارة طبيب جلدية في هذه الحالات

هل غسل الشعر يوميًا في الحر يضر فروة الرأس؟.. أطباء يوضحون
هل غسل الشعر يوميًا في الحر يضر فروة الرأس؟.. أطباء يوضحون
هل غسل الشعر يوميًا في الحر يضر فروة الرأس؟.. أطباء يوضحون

ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟.. وهل فرقعة الأصابع مضرة؟

ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟
ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟
ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟

فيديو

2 مليون جنيه مكافأة

2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد