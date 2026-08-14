لو مجموعك أقل من 60%.. قائمة كاملة بالكليات والمعاهد المتاحة

تنسيق المرحلة الثانية 2026 ، يبحث طلاب الثانوية العامة عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026 ، و موعد تنسيق المرحلة الثالثة، ويترقب الطلاب الكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثالثة، خاصة الطلبة الحاصلين على مجموع ما بين 50% إلى 60٪؜ ، حيث هناك قائمة كليات ومعاهد مناسبة لهذا المنجمون وفقا امؤشرات تنسيق 2025 العام الماضي.

كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

تشير مؤشرات التنسيق إلى إمكانية الالتحاق بعدد من الكليات والمعاهد للطلاب الحاصلين على مجموع 60% فأكثر، أبرزها:

كلية التربية بنات جامعة عين شمس (رياضة).

كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق.

المعهد العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات بمدينة 6 أكتوبر.

المعهد العالي للفراعنة شعبة علوم الحاسب بسقارة.

كلية التربية شعبة التربية الفنية بجامعة السويس.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم.

كلية التربية للطفولة المبكرة بمطروح.

كلية الثروة السمكية بجامعة السويس.

كلية التربية النوعية جامعة بنها.

كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان.

كلية التربية بجامعة بورسعيد.

كلية التربية بجامعة جنوب الوادي.

كلية التربية الموسيقية بجامعة قناة السويس.

كلية التربية جامعة المنصورة (رياضة).

كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعات بني سويف والمنيا.

كليات السياحة والفنادق بعدد من الجامعات الحكومية.

كليات ومعاهد تقبل من 59% فأقل

وتضم قائمة الكليات والمعاهد التي جاءت ضمن مؤشرات التنسيق للطلاب الحاصلين على نحو 59%:

كليات التربية النوعية بعدد من الجامعات.

كليات الاقتصاد المنزلي.

كليات تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

معاهد الحاسبات ونظم المعلومات.

المعاهد العليا للغات والترجمة.

كليات الخدمة الاجتماعية.

كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

معاهد ترميم الآثار.

كليات التربية الرياضية ببعض الجامعات.

كليات تقبل من 58% فأقل

أظهرت مؤشرات تنسيق العام الماضي إمكانية التحاق الطلاب الحاصلين على مجموع يقارب 58% بعدد من الكليات والمعاهد، من بينها:

كليات التربية النوعية.

كليات التربية الرياضية.

كليات السياحة والفنادق.

معاهد نظم المعلومات والإدارة.

معاهد اللغات والترجمة.

معاهد العلوم الإدارية.

كليات الاستزراع المائي والمصايد.

كليات تكنولوجيا المصايد والأسماك.

كليات ومعاهد تقبل من 50%

ووفقًا لمؤشرات التنسيق، يوجد عدد كبير من الكليات والمعاهد التي سجلت حدًا أدنى بلغ 50%، أبرزها: