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الإشراف العام
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متى يفتح موقع تقليل الاغتراب 2026؟.. شروط التحويل والموعد الرسمي

تقليل الاغتراب2026
تقليل الاغتراب2026
رشا عوني

يترقب آلاف الطلاب بدء تقليل الاغتراب2026 والتحويل بين الكليات ضمن النطاق الجغرافي، حيث تتم عملية تقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والثانية ، وتعلن وزارة التعليم العالي فتح باب تسجيل تقليل الاغتراب .

ويستهدف تقليل الاغتراب2026 الطلاب المرشحين للكليات والمعاهد من خلال تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، لطلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية.


ونظام تقليل الاغتراب2026 و التحويل لا يعني إعادة فتح باب التنسيق أو تغيير الترشيح بشكل كامل، وإنما يستهدف بصورة أساسية تقليل المسافة بين محل إقامة الطالب والكلية المرشح لها، مع الالتزام بالقواعد التي تحددها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

لطلاب الثانوية العامة، قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2026

‎موعد تقليل الاغتراب 2026


‎لم يتم فتح باب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب 2026 إلا بعد انتهاء المراحل المحددة للتنسيق وإعلان النتائج الخاصة بها، على أن تحدد وزارة التعليم العالي الموعد الرسمي للتقديم وتعلنه للطلاب.


ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليتمكن الطلاب المستحقون من تسجيل طلبات التحويل خلال الفترة المحددة.

ويقتصر التقديم على الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق.

‎رابط تقليل الاغتراب 2026


‎يستطيع الطلاب التقديم على تقليل الاغتراب 2026 إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي فتح باب تسجيل طلبات التحويل رسميًا.

متى يفتح موقع تقليل الاغتراب ؟

ويتم تحديد موعد التقديم بعد الانتهاء من إعلان نتائج المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات، على أن تعلن الوزارة الموعد الرسمي من خلال بياناتها الرسمية وموقع التنسيق الإلكتروني.

‎شروط قبول تقليل الاغتراب 2026


‎تتضمن أبرز شروط قبول طلب تقليل الاغتراب ضرورة التزام الطالب بالتحويل إلى كلية تقع داخل نطاق المنطقة الجغرافية الأولى أ، مع استيفاء شروط القبول الخاصة بالكلية المطلوب التحويل إليها.
‎وفي حالة التحويل غير المناظر، يجب أن يكون مجموع الطالب مستوفيا للحد الأدنى الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، مع اجتياز اختبارات القدرات أو أي اختبارات أخرى تشترطها الكلية.
‎أما التحويل إلى كلية مناظرة فيتم وفقا لقواعد تقليل الاغتراب وفي حدود النسبة المقررة، والتي تبلغ 10% من الطاقة الاستيعابية للكلية، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للتحويل.

رابط تقليل الاغتراب 2026.. شروط التحويل بين الكليات بعد نتيجة المرحلة الأولى - الوطن
‎طريقة التقديم على تقليل الاغتراب 2026


‎عند فتح باب التقديم رسميًا، يمكن للطلاب المستحقين الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل طلب التحويل، مع ضرورة الالتزام بقواعد التحويل والنطاق الجغرافي وشروط الكلية المراد الانتقال إليها.


‎خطوات التسجيل في تقليل الاغتراب 2026


‎يمكن للطالب تسجيل طلب تقليل الاغتراب إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.
‎الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.
‎اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.
‎تسجيل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.
‎اختيار نوع التحويل سواء كان إلى كلية مناظرة أو كلية غير مناظرة.
‎تحديد الكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها وفقا للقواعد المعلنة.
‎مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ثم تسجيل الطلب.
‎طباعة استمارة التسجيل والاحتفاظ بها لحين إعلان نتيجة تقليل الاغتراب رسميا.


‎أنواع التحويل في تقليل الاغتراب


حدد المجلس الأعلي للجامعات، أنواع التمويل في تقليل الاغتراب، والمتاح فقط أمام طلاب المرحلتين الأولي والثانية من تنسيق الجامعات، وذلك وفقا لما يلي:-
التحويل إلى كلية مناظرة
‎يحق للطالب التحويل إلى الكلية المناظرة داخل نطاقه الجغرافي (أ). لا يشترط الحصول على الحد الأدنى للكلية المطلوب التحويل إليها في هذه الحالة.
‎التحويل إلى كلية غير مناظرة
‎يشترط أن يكون التحويل داخل النطاق الجغرافي (أ). يجب حصول الطالب على الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها. استيفاء جميع شروط القبول بالكلية، بما في ذلك اجتياز اختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك.

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