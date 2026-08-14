يوروبا الإسباني يتقدم على الأهلي بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من المباراة الودية التي تجمع الأهلي أمام فريق يوروبا الإسباني، بتقدم الأخير بهدف دون رد، في اللقاء الذي يقام ضمن معسكر الفريق الأحمر المقام حاليًا في إسبانيا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

يوروبا الإسباني يتقدم على الأهلي بهدف

شهدت أحداث الشوط الأول محاولات من جانب لاعبي الأهلي لإدراك التعادل، في الوقت الذي نجح خلاله الفريق الإسباني في الحفاظ على تقدمه والخروج من النصف الأول للمباراة متفوقًا بهدف نظيف.

تأتي مواجهة يوروبا الإسباني ضمن برنامج المباريات الودية التي يخوضها الأهلي خلال معسكر الإعداد، بهدف تجهيز اللاعبين من الناحيتين البدنية والفنية، ومنح الجهاز الفني فرصة للوقوف على مستوى جميع العناصر قبل بداية الموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات كأس خوان جامبر، في مباراة تحظى باهتمام كبير، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق أكبر استفادة فنية من المواجهة المرتقبة أمام العملاق الإسباني.

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني محاولات أهلاوية مكثفة لتعديل النتيجة وتحقيق الفوز في اللقاء الودي.

عموتة يعلن تشكيل الأهلي لمباراة يوروبا

أعلن الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأهلي تشكيل فريقه لمباراة يوروبا الإسباني في المباراة الودية التي تقام اليوم الجمعة في معسكر إسبانيا الحالي استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:



مصطفى شوبير في حراسة المرمى.

محمد هاني وهادي رياض وعمرو الجزاز وكريم فؤاد في خط الدفاع.

كوكا ومروان عطية وأحمد زيزو، وأشرف بن شرقي وأفشة في خط الوسط.

طاهر محمد طاهر في الهجوم.

تأتي مواجهة يوروبا عقب الفوز الذي حققه الأهلي في أُولى تجاربه الودية أمام فريق «بادالونا» الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة شهدت تفوقًا ميدانيًا واضحًا للفريق، وسجل ثلاثية الأهلي كلٌّ من علي محمود، وأقطاي عبدالله، وأحمد مصطفى زيزو.