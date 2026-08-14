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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحدد موقف محمود صلاح وتوفيق محمد وداري من معسكر إسبانيا

محمود صلاح
محمود صلاح
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف الرباعي محمود صلاح، وتوفيق محمد، وأشرف داري، ورضا سليم، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من السفر إلى إسبانيا والانضمام إلى معسكر الإعداد استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

موقف رباعي الأهلي من معسكر إسبانيا


وقال المصدر إن هناك صعوبة في لحاق الرباعي بمعسكر الأهلي في إسبانيا خلال الفترة الحالية، بسبب ضيق الوقت وعدم الانتهاء من إجراءات استخراج التأشيرات الخاصة بالسفر، وهو ما يهدد بانضمام اللاعبين إلى المعسكر في موعده.

وأوضح المصدر أن إدارة النادي والجهاز الإداري يعملان على إنهاء الإجراءات الخاصة باللاعبين، إلا أن عامل الوقت يمثل عقبة أمام سفر الرباعي إلى إسبانيا، خاصة مع اقتراب انتهاء المعسكر وضرورة استكمال جميع الأوراق المطلوبة قبل السفر.

وأضاف أن الجهاز الفني للأهلي يحرص على الاستفادة من فترة الإعداد الحالية بأفضل صورة ممكنة، من خلال تجهيز جميع اللاعبين بدنيًا وفنيًا، إلا أن أزمة التأشيرات قد تتسبب في تأخر انضمام بعض العناصر إلى المجموعة التي بدأت الاستعداد للموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن النادي يبذل محاولات مكثفة لإنهاء إجراءات السفر في أسرع وقت، مؤكدًا أن موقف اللاعبين النهائي من اللحاق بالمعسكر سيتحدد وفقًا لما ستسفر عنه إجراءات استخراج التأشيرات خلال الساعات المقبلة. 

عموتة يجهز لاعبي الأهلي في معسكر إسبانيا

وشدد على أن الجهاز الفني يتابع الموقف بشكل مستمر، من أجل وضع البرنامج المناسب للاعبين في حال تأخر سفرهم وعدم قدرتهم على الانضمام إلى باقي زملائهم في إسبانيا.

ومن المنتظر أن تتضح خلال الساعات المقبلة الصورة النهائية بشأن سفر محمود صلاح، وتوفيق محمد، وأشرف داري، والرضا سليم إلى إسبانيا، في ظل مساعي النادي لإنهاء أزمة التأشيرات قبل انطلاق المرحلة الأهم من فترة الإعداد للموسم الجديد.

محمود صلاح الأهلي أشرف داري رضاسليم توفيق محمد

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