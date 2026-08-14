تقارير صحفية تكشف عن تحركات قوية لإحداث تغييرات في قيادة «فيفا»

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تحركات قوية من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لإحداث تغييرات في قيادة وحوكمة الاتحاد الدولي "فيفا"، وسط تصاعد الخلافات مع رئيسه جياني إنفانتينو.

وذكرت شبكة "توك سبورت" أن "كبار مسؤولي كرة القدم الأوروبية عقدوا اجتماعات في سالزبورج النمساوية، بمشاركة رئيس يويفا، ألكسندر تشيفرين، ورئيس رابطة أندية كرة القدم الأوروبية، ناصر الخليفي، إلى جانب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، وذلك لمناقشة أزمة الفيفا ومستقبل قيادته، قبل مباراة كأس السوبر الأوروبي، الأربعاء الماضي، والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان على أستون فيلا 2-1.

تغييرات فيفا

وأشارت "توك سبورت" إلى أن "تشيفرين مستعد لقيادة تحرك لسحب الثقة من إنفانتينو، وهو إجراء يحتاج إلى دعم 43 اتحاداً عضواً لتفعيل تصويت طارئ، باعتباره خيارًا أكثر عملية من مقاطعة مسابقات الفيفا".

وبحسب التقرير، "شدد رئيس يويفا ألكسندر تشيفرين، خلال المحادثات- التي وُصفت بأنها إيجابية وبناءة- على ضرورة تغيير القيادة والحوكمة في الفيفا، مع إصرار يويفا على محاسبة إنفانتينو بسبب فشل مشروع FIFA Forward Enterprise، وعدم قبول أي خيار أقل من استقالته أو سحب ترشحه لانتخابات مارس المقبل".

ويدرس يويفا كذلك دعم مرشحين لمنافسة إنفانتينو، أبرزهم رئيس كونكاكاف، الكندي فيكتور مونتالياني، ورئيس الاتحاد الآسيوي، البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بينما يُعد القطري ناصر الخليفي خياراً محتملاً، لكنه أكد أنه سعيد بمنصبه الحالي كرئيس لباريس سان جيرمان، فيما أكد يويفا أنه لم يدعم أي مرشح بشكل رسمي أو جماعي حتى الآن.

ويُعد اتحاد أندية كرة القدم الأوروبية "EFC"، الذي يمثل أكثر من 850 نادياً، حليفاً رئيسياً ليويفا في التحركات الحالية، مع وجود مطالب بمنح الأندية دوراً أكبر في إدارة كرة القدم العالمية.

ولا تقتصر مطالب يويفا- بحسب التقرير- على رحيل إنفانتينو، بل تمتد إلى إعادة هيكلة منصب رئيس الفيفا نفسه، عبر بحث فكرة وجود رؤساء دوريين لتقليص سلطات المنصب، أو إلغاء لقب الرئيس واستبداله برئيس مجلس إدارة، إلى جانب تعيين عدة نواب للرئيس لتعزيز الضوابط والتوازنات.

كما يريد يويفا فصل الأذرع التجارية والتشغيلية والتنظيمية للفيفا، في مقابل توجه إنفانتينو لدمجها تحت شركة فرعية شبه مخصخصة.