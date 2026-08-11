حسين السيد: الزمالك ينهي جميع قضايا فيفا بحلول منتصف 2027

أكد حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي يسير بخطوات جادة نحو إنهاء جميع القضايا المعلقة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والعمل على غلق هذا الملف بشكل نهائي.

الزمالك

وقال حسين السيد: «بإذن الله بحلول منتصف 2027 سيكون الزمالك قد أنهى جميع قضايا الفيفا»، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة العمل من أجل تسوية الملفات والقضايا المتبقية.

وتسعى إدارة الزمالك إلى إنهاء كافة الأزمات القانونية والمالية المرتبطة بالقضايا الخارجية، بما يساعد النادي على تحقيق الاستقرار وفتح صفحة جديدة خلال السنوات المقبلة.