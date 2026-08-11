طارق السيد يكشف حقيقة بيع قميصه لدعم الزمالك.. ويهاجم إدارة النادي

كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن بيع قميصه في مزاد علني، بهدف المساهمة في دعم القلعة البيضاء ماليًا، كما تطرق إلى عدد من الملفات الخاصة بالنادي خلال الفترة الحالية.

وقال طارق السيد، في تصريحات عبر إذاعة «ميجا إف إم»، إن ما تردد بشأن بيع قميصه في مزاد لا أساس له من الصحة، موضحًا: «الحديث عن بيع قميصي بالمزاد كلام لجان، ولا يوجد أي دليل بالفيديو».

وأضاف: «هناك لجان إلكترونية، ولا أملك قميصًا لنادي الزمالك من الذين ارتديتهم أثناء لعبي، وحتى قميص منتخب مصر الذي ارتديته ليس معي».

وأوضح نجم الزمالك السابق: «ممكن أن يكون هناك قمصان مع أشقائي أو أقاربي، لكنني لم أحتفظ بقميصي أثناء تواجدي مع الزمالك أو حتى قميص منتخب مصر».

طارق السيد ينتقد الأوضاع داخل الزمالك

وانتقل طارق السيد للحديث عن الأزمات الإدارية داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن الأخطاء الإدارية تمثل أحد أسباب الأزمات التي يمر بها النادي.

وقال: «هناك أخطاء إدارية كبيرة في الزمالك وهي سبب حدوث الأزمات، وهناك لاعبون لا يستحقون المرور من أمام سور النادي».

كما انتقد بعض صفقات الفريق، قائلًا: «شيكوبانزا صفقة لا تستحق ارتداء قميص الزمالك، وغير ملتزم منذ يومه الأول».

طارق السيد عن أزمة بيزيرا

وتحدث طارق السيد عن أزمة خوان بيزيرا، مؤكدًا أن الزمالك يتخذ إجراءات قانونية لحماية حقوقه في الأزمة.

وقال: «الزمالك يؤمن نفسه قانونيًا في أزمة خوان بيزيرا، وهذا شيء جيد، واللاعب لن يستطيع الحصول على بطاقة مؤقتة من أجل الرحيل، وهو مجبر على العودة للنادي».

وأضاف: «بيزيرا هيبطل كرة لو مرجعش، ولا يوجد نادٍ سيقحم نفسه في مشاكل ويتعاقد معه».

وأشار إلى صعوبة الوضع داخل الفريق، قائلًا: «الزمالك نادي اللا منطق وتتوقع منه أي شيء، لكن الأمور صعبة للغاية داخل الفريق، وربما تكون الأمور صعبة في المنافسة خلال الموسم الجديد».

طارق السيد: الأهلي يعاني من أزمة العقود

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى أوضاع الأهلي، مؤكدًا أن الفريق الأحمر يعاني أيضًا من مشكلات مرتبطة بفارق قيمة عقود اللاعبين.

وقال: «الأهلي لديه مشاكل والأمر واضح للجميع بسبب فارق العقود، ولذلك الأهلي خسر بطولات في الموسم الماضي، وقرار الاستغناء عن بعض اللاعبين أصحاب العقود المرتفعة قرار رائع، ولكن الأزمة ما زالت متواجدة».

طارق السيد يشيد بإمام عاشور

واختتم طارق السيد تصريحاته بالحديث عن إمام عاشور، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانيات فنية مميزة.

وقال: «إمام عاشور أفضل لاعب في مصر وجودة مختلفة عن جميع اللاعبين، وهو يريد تعديل عقده وهذا حقه».