رسالة تنهي سنوات الخلاف.. شوبير يكشف مفاجأة كامل أبو علي عن الأهلي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بتصريحات كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، بشأن العلاقة بين الناديين الأهلي والمصري، مؤكدا أن حديثه اتسم بالاحترام والرغبة في إنهاء حالة التعصب بين جماهير الفريقين.

وقال شوبير إن كامل أبو علي دائما ما يتحدث عن النادي الأهلي باحترام شديد، مشيرا إلى تصريحاته الأخيرة التي أكد خلالها وجود حالة من الود والتعاون بين الأهلي والمصري خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب دعوته لنبذ التعصب وفتح صفحة جديدة بين الجميع.

وأوضح شوبير أن رئيس المصري لم يطالب جماهير بورسعيد بتشجيع الأهلي، وإنما شدد على أهمية أن يسود الاحترام بين جماهير الأندية، مضيفا أن كامل أبو علي قال: «أنا بحب الأهلي، ومدلع مع الأهلي، وعلاقتي مع الخطيب كويسة جدًا، الأهلي الكبير بتاعنا وكبير الأندية المصرية».

وأعرب شوبير عن تقديره الكبير لهذه التصريحات، قائلا: «أرفع له القبعة على كلامه، برافو عليك إن قدرت تقول الكلام ده»، موضحا أن هناك أشخاصا يخشون من ردود أفعال مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعلهم يتجنبون الحديث بهذه الصراحة.

وأشار شوبير إلى أن هناك حاجزا نفسيا لا يزال قائما بشأن إقامة مباريات الأهلي في بورسعيد أو خوض المصري مبارياته في القاهرة، مؤكدا أن تجاوز هذا الحاجز يحتاج إلى تدخل كبار وعقلاء من الطرفين لإنهاء الأزمات وعودة الأمور إلى طبيعتها.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يشجع كل جمهور فريقه دون الدخول في أزمات أو صراعات، محذرا من وجود أشخاص يسعون باستمرار إلى إشعال الفتنة بين الجماهير، مشددا على أن الاحترام المتبادل هو الطريق الأفضل لعودة العلاقة بين الأهلي والمصري إلى صورتها الطبيعية.