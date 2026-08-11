انطلاق معسكر حكام دوري المحترفين والممتاز «ب» استعدادًا للموسم الجديد

انطلق عصر اليوم، الثلاثاء، معسكر حكام دوري المحترفين ودوري الممتاز «ب»، ضمن برنامج الإعداد، الذي وضعته لجنة الحكام، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، وذلك في إطار خطة اللجنة لرفع جاهزية الحكام بدنيًا وفنيًا، والوصول بهم إلى أعلى مستويات الاستعداد قبل بداية المسابقات.

وشهد الفوج الأول من المعسكر انضمام 40 حكماً ومساعداً بدوري المحترفين، و50 حكماً ومساعداً من الممتاز ب.

ويأتي المعسكر ضمن سلسلة المعسكرات والبرامج التدريبية، التي تنظمها لجنة الحكام، برئاسة عصام عبد الفتاح، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بهدف تطوير مستوى الحكام، ورفع كفاءتهم في إدارة المباريات، إلى جانب العمل على توحيد المعايير التحكيمية، ومراجعة أبرز الحالات، والمواقف التي قد تواجههم خلال منافسات الموسم.

وكان المعسكر الثاني للحكام الدوليين وحكام الدوري الممتاز، قد اختتم أمس، بعد أن شهد برنامجًا متكاملًا للإعداد البدني والفني، تضمن تدريبات واختبارات لقياس مستوى الجاهزية، إلى جانب محاضرات ومناقشات فنية حول أحدث التعديلات والتعليمات التحكيمية.

وتواصل لجنة الحكام تنفيذ برنامجها الإعدادي، من خلال إقامة معسكرات متتالية لمختلف الدرجات، بما يضمن تجهيز جميع الحكام بالشكل الأمثل قبل انطلاق الموسم، مع التركيز على الجانب البدني والفني والذهني، باعتبارها عناصر أساسية لنجاح الحكم في إدارة المباريات.