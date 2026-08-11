شوقي غريب يناقش مدير إدارة المدربين تطوير برامج الرخصة التدريبية

عقد شوقي غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة جلسة مع الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين فى الجبلاية.

وتمحورت الجلسة بين شوقى غريب والدكتور جمال محمد على حول تطوير برامج ودبلومات التدريب إضافة إلى الرخصة التدريبية.

كان شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة أكد أن ملف الرخصة التدريبية سوف يستفيد منه عديد المدربين فى مختلف الأقسام بالمسابقات المحلية.

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة أعلن تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لـ الجبلاية خلفا لـ علاء نبيل.

قال شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: ملف الرخصة التدريبية من الملفات الشائكة والتى يستوجب العمل به فى أسرع وقت لصالح الفرق المصرية والمنتخبات الوطنية.

تابع شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة : الرخصة التدريبية مهمة للغاية لمدربي المسابقات المحلية ونسعى لزيادة أعداد العناصر المستفيدة منها.

أضاف شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة: نسعى لزيادة عدد مدربي الدوري الممتاز الحاصلين على الرخصة التدريبية البرو أو الـ A.

وقال أيضا شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة: على سبيل المثال إذا ما كان فى الدوري الممتاز 25 مدر حاصلين على الرخصة التدريبية A نعمل على زيادة العدد إلى 100 مدرب.

لفت شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة إلى أن زيادة أعداد المدربين الحاصلين على الرخصة التدريبية البرو والـ A سوف تمكن الفرق المصرية من حرية إختيار العناصر التدريبية ولن تكون الإختيارات قاصرة على مجموعة بعينها.