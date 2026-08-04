تطوير المسابقات.. شوقي غريب يجتمع مع رؤساء ومديري قطاعات الناشئين والشباب بالأندية

عقد شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع رؤساء ومديري قطاعات الناشئين والشباب بالأندية، في إطار حرص الاتحاد على التواصل المستمر مع الأندية وتطوير منظومة مسابقات الناشئين، حيث تناول الاجتماع مناقشة نظام مسابقات المراحل السنية لمواليد 2007 و2009 و2010 و2011، ومواعيد إقامة المسابقات وفترات التوقف، إلى جانب بحث أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه فرق الناشئين.

وأكد غريب أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين الاتحاد وقطاعات الناشئين والشباب بالأندية، بما يسهم في تذليل العقبات والعمل على تطوير المسابقات، مع الاتفاق على عقد اجتماعات دورية، خلال الفترة المقبلة لمتابعة مختلف الملفات وتعزيز التعاون، بما يخدم مستقبل كرة القدم المصرية واكتشاف المواهب الواعدة.