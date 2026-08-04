أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. أنبوبة البوتاجاز بكام؟

يستعرض موقع صدى البلد أسعار البنزين اليوم وسعر انبوبة البوتاجاز، حيث ترتفع عمليات البحث باستمرار عن حقيقة زيادة اسعار البنزين اليوم ، فهل تشهد اسعار الوقود اية تغييرات رسمية؟ ام مازالت تحافظ على اسعارها بعد آخر زيادة ؟

وتعد أسعار الغاز من المؤشرات التي تحظى باهتمام قطاع كبير من المواطنين، سواء للاستخدام المنزلي أو لتموين السيارات، لما تمثله من أهمية في تلبية الاحتياجات اليومية للعديد من الأسر وأصحاب المركبات.





أسعار البنزين اليوم

سعر بنزين 95: 24 جنيهًا للتر.

سعر بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر.

سعر بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر.

سعر السولار اليوم

السولار: 20.50 جنيهًا للتر.

الكيروسين: 20.50 جنيهًا للتر.

أسعار أنابيب البوتاجاز

الأنبوبة المنزلية: 275 جنيهًا.

الأنبوبة التجارية: 550 جنيهًا.

حقيقة زيادة اسعار البنزين اليوم

لا توجد أية زيادات رسمية في سعر البنزين اليوم ، حيث تشهد أسعار الوقود اليوم حالة من الاستقرار دون الإعلان عن أي قرارات جديدة بشأن تحريك الأسعار، لتستمر المحطات ومستودعات البوتاجاز في العمل بالأسعار الرسمية المعمول بها حاليًا.

تؤثر أسعار البنزين والسولار بصورة مباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ ترتبط بتكاليف النقل والتوزيع والشحن، وهو ما يجعلها عاملًا مهمًا في تحديد تكلفة وصول المنتجات إلى المستهلك، كما تنعكس على تكلفة تشغيل وسائل النقل الجماعي والخدمات اللوجستية التي تعتمد على الوقود بصورة أساسية.

هل نشهد ارتفاع البنزين قريبا؟

حسم المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، الجدل المثار بشأن أسعار الوقود، مؤكداً أن الفترة المقبلة لن تشهد أى ارتفاع فى أسعار البنزين والسولار، نظراً لأن الدولة تمكنت من توفير وتأمين احتياجاتها الكاملة من المواد البترولية بما يكفى حتى نهاية فصل الصيف.

تحريك أسعار المواد البترولية

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بيزنس حياة» عبر قناة «الشمس»، أن أسعار المواد البترولية فى مصر لن تشهد أى تحرك خلال الفترة الممتدة طوال فصل الصيف، مشيراً إلى أن الزيادة التى أُقرت خلال الأشهر الماضية جاءت بالتزامن مع الاتفاق على جلب وتوريد كميات جديدة لتأمين كافة الاحتياجات الصيفية، مؤكداً أنه لا توجد أى مؤشرات حالية تدعو لتحريك الأسعار.

اجتماع لجنة تسعير البترول

ولفت رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية لم تجتمع فى موعدها المعتاد بداية شهر يوليو الجارى، مؤكداً أن الموعد المقرر لاجتماعها المقبل سيكون فى بداية شهر أكتوبر.

آلية تسعير المنتجات البترولية

أوضح المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن آلية تسعير المنتجات البترولية لا تعتمد على عامل واحد، وإنما تستند إلى مجموعة من المتغيرات المحلية والعالمية، تشمل حجم الإنتاج المحلي، والكميات المستوردة، وأسعار الخام، وتكاليف النقل والتأمين، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

الاكتشافات الجديدة للبترول والغاز

وكشف المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، حقيقة تأثير الاكتشافات الجديدة للبترول والغاز على أسعار المحروقات، موضحًا أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل عنصرًا مهمًا في معادلة التسعير، لكنها ليست العامل الوحيد الذي يحدد أسعار المنتجات البترولية.