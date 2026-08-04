قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة
تنسيق المرحلة الأولى 2026.. خطوات تسجيل الرغبات أونلاين غدا
العمل تعلن عن 1100 فرصة في مجالات الإنتاج والهندسة والتشغيل
البنك المركزي يسحب سيولة 23.25 مليار دولار من 3 بنوك
إيرفي رينارد مديرا فنيا لمنتخب كوت ديفوار
التعليم العالي تعلن خطة جديدة لتوزيع طلاب الجامعات
بالصور والفيديو .. افتتاح متحف الري بالعاصة الجديدة
اللوزي : مصر تشارك ببعثة قوية في بطولة البحر المتوسط للملاكمة بإيطاليا
رد فعل بشكتاش التركي بعد اقتراب طرابزون من حسم صفقة صلاح .. ماذا حدث؟
بعد وفاة والده .. أول رسالة مؤثرة من تامر حسني إلى جمهوره وزملائه
ثوابها خارج حدود الحساب.. خالد الجندي: 3 أعمال لا تستطيع الملائكة حصر أجرها
بالأسماء .. تفاصيل مصرع عامل وإصابة 12 في انقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو بالشيوخ : الشباب المبتكرون هم القوة الحقيقية لبناء الجمهورية الجديدة

النائب أحمد خالد ممدوح،
النائب أحمد خالد ممدوح،
حسن رضوان

أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا غير مسبوق بالشباب، باعتبارهم الشريك الأساسي في بناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن الابتكار والبحث العلمي أصبحا من أهم ركائز التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال "ممدوح"، في تصريحات له على هامش استضافة حزب المؤتمر الملتقى الأول لتكريم المخترعين الشباب بمقر الحزب بالقاهرة الجديدة، إن الحزب، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، يضع دعم المبدعين والمبتكرين على رأس أولوياته، انطلاقًا من إيمانه بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الاستثمار في الإنسان والعقل المصري.

الابتكار طريق الصناعة وتعزيز الاقتصاد

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الملتقى شهد عرض عدد من النماذج المشرفة لشباب مصري يمتلك أفكارًا واختراعات قادرة على المنافسة، مؤكدًا أن هذه النماذج تعكس حجم الطاقات والإمكانات التي يمتلكها الشباب إذا ما توافرت لهم البيئة الداعمة والفرص المناسبة.

وأضاف أن العديد من الابتكارات التي قدمها الشباب تناولت مجالات حيوية، من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل البحري، والاقتصاد الأزرق، وهي قطاعات تمثل مستقبل الاقتصاد المصري وتنسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.

تحويل الأفكار إلى مشروعات إنتاجية

وأشار النائب أحمد خالد ممدوح إلى أن مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الملتقى تمثل خطوة مهمة لتعريف الشباب بآليات التمويل والدعم الفني، بما يساعد على تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات إنتاجية تحقق قيمة اقتصادية حقيقية وتوفر فرص عمل جديدة.

وأكد أن تحويل الابتكارات المصرية إلى منتجات صناعية محلية يمثل أحد أهم المسارات لزيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، بما ينعكس بصورة مباشرة على دعم الاقتصاد الوطني.

دعم تشريعي للمخترعين والشباب

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن الحزب سيواصل توظيف أدواته السياسية والبرلمانية لدعم المخترعين والشباب، والعمل على إزالة أي عقبات تشريعية أو إدارية قد تعوق تحويل الابتكارات إلى مشروعات ناجحة، مؤكدًا أن بناء اقتصاد تنافسي يعتمد على منظومة متكاملة تجمع بين البحث العلمي، والقطاع الخاص، ومؤسسات الدولة.

وأضاف أن دعم الابتكار لا يقتصر على تقديم التكريم، وإنما يمتد إلى توفير بيئة تشريعية واقتصادية محفزة، وتشجيع الاستثمار في الأفكار الواعدة، بما يسهم في خلق صناعات وطنية قائمة على المعرفة والابتكار.

تكريم المبدعين رسالة تقدير وتحفيز

واختتم النائب أحمد خالد ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن تكريم المخترعين الشباب يحمل رسالة تقدير لكل مجتهد ومبدع، ويحفز الأجيال الجديدة على مواصلة الابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن حزب المؤتمر سيواصل تنظيم المبادرات والفعاليات التي تستهدف اكتشاف المواهب الشابة، وربطها بمؤسسات التمويل والصناعة، بما يحقق أهداف الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويعزز مكانة مصر في مجالات الابتكار والبحث العلمي.

تمكين المخترعين أولوية لتحقيق التنمية المستدامة

وفي سياق متصل أكد الدكتور عمرو الهلالي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للشؤون البرلمانية، أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المخترعين المصريين، لا سيما الشباب، من خلال تسخير أدواته البرلمانية والاستفادة من تمثيله في مجلسي النواب والشيوخ لمعالجة التحديات التشريعية والإجرائية التي تعوق مسيرة الابتكار.

دعم الابتكار يبدأ بتطوير التشريعات وتمكين الشباب

وأوضح مساعد رئيس حزب المؤتمر للشؤون البرلمانية، أن تحقيق نهضة صناعية حقيقية يرتبط بوجود منظومة متكاملة وقوية للبحث العلمي والابتكار، مشيرًا إلى أن دعم هذه المنظومة لا ينبغي أن يقتصر على جهود الدولة وحدها، بل يتطلب شراكة فاعلة مع القطاع الخاص لتبني الأفكار المبتكرة، وتمويلها، وتحويلها إلى مشروعات ومنتجات قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.

النائب أحمد خالد ممدوح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حزب المؤتمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ..متى يعود الطلاب للمدارس؟|التعليم تحسم الجدل

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟.. احترس منها والزم هذه الأمور

الخبز السياحي والفينو

بالزيادات الرسمية والأوزان الجديدة.. أسعار الخبز السياحي والفينو بعد قرار التموين أغسطس 2026

أرشيفية

العثور على جثماني مصريين ضمن ضحايا حادث غرق مركب للهجرة في طبرق الليبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

ترشيحاتنا

فرنسا

فرنسا: قذائف من الحرب العالمية الثانية تعيق عودة السكان بعد الحرائق وعمليات تفكيك مستمرة

تنطلق المفاوضات في روما

مفاوضات روما .. تطورات عسكرية متزامنة في جنوب لبنان

اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران

جولدمان ساكس يتوقع تداول خام برنت بين 80 و90 دولارا على وقع الأزمة الأمريكية الإيرانية

بالصور

علامات خفية في الجهاز الهضمي قد تنذر بسرطان المعدة.. لا تتجاهل هذه الأعراض المبكرة

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

5 أطعمة تساعد على توازن الهرمونات للنساء

اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

شاهد أغرب سيارة في العالم.. تسير على الأقدام بدلا من العجلات

سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا

فيديو

تامر حسين

تامر حسين: مفيش الأوحد في صناعة الموسيقى.. والاكتفاء النفسي سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد