بيراميدز يفوز على العربي الكويتي 3-1 وديا

اختتم فريق نادي بيراميدز مبارياته الودية في مدينة أضروم التركية، بالفوز على العربي الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار معسكر الإعداد المقام بتركيا تحضيرا للموسم الجديد.

تقدم بيراميدز في ربع الساعة الأولى عن طريق عبد الرحمن مجدي بعد تمريرة رائعة من محمود زلاكة، قبل أن يتعادل العربي الكويتي بتصويبة بعيدة في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح بيراميدز في تسجيل هدفين عن طريق أحمد عاطف قطة من متابعة لكرة يوسف أوباما، ثم أضاف مصطفى زيكو الهدف الثالث من متابعة لتمريرة كريم حافظ.

خاض بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - إياد العسقلاني

خط الوسط: محمود صابر - مهند لاشين - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: يوسف أوباما

وفي الشوط الثاني شارك أسامة جلال وحامد حمدان وناصر ماهر وعودة فاخوري وأحمد عاطف قطة، محمود جاد ومصطفى فتحي وكريم حافظ ومصطفى زيكو وأحمد فوزي وأحمد توفيق.

يذكر أن بيراميدز خاض 3 مباريات ودية في أرضروم أمام بيرسبوليس الإيراني، وألانيا سبور التركي، والعربي الكويتي، ويغادر إلى مدينة ريزا، لمواجهة ريزا سبور التركي يوم السبت المقبل قبل انتهاء المعسكر والعودة إلى القاهرة.