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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتفقد معدلات الإنجاز بمشروع المحطة النووية بالضبعة

خلال الزيارة
خلال الزيارة
وفاء نور الدين

 استقبل  الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اليوم الثلاثاء الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢٦،  اللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك بموقع المحطة النووية بالضبعة.

واستُهلت الزيارة باستقبال رسمي بمكتب  رئيس مجلس الإدارة، أعقبه اجتماع بحضور عدد من قيادات الهيئة، تم خلاله استعراض مجالات التعاون المشترك، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، بما يسهم في دعم جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية وفق أعلى معايير الكفاءة والتنسيق المؤسسي.

كما شهدت الزيارة عرضًا لمنظومة الأمن والسلامة والصحة المهنية بالمشروع، تضمن استعراض الإجراءات والتعليمات المتبعة داخل الموقع، والتأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية المعمول بها في المشروعات النووية.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل موقع المحطة النووية بالضبعة، حيث استمع الوفد إلى عرض تقديمي حول مستجدات تنفيذ المشروع ومراحل الإنجاز، كما تفقد مبنى الضبعة التخصصي، واطلع على سير الأعمال الجارية بالمشروع.

وأكد  الدكتور شريف حلمي أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يمثل أحد أهم المشروعات القومية الاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية، ويجسد رؤية القيادة السياسية نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والأمان النووي، وبالتنسيق الكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.

ومن جانبه، أشاد  اللواء مهندس أكرم الجوهري بحجم الإنجاز المحقق في مشروع المحطة النووية بالضبعة، وما يشهده من معدلات تنفيذ متقدمة تعكس كفاءة التخطيط والتنفيذ، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة بما يسهم في دعم المشروعات القومية الاستراتيجية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، ودعم تبادل الخبرات.


 

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الضبعة النووية المفاعل النووي

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