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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإيجار المدعوم.. مطالب بزيادة عدد الوحدات للشباب

الإيجار المدعوم
الإيجار المدعوم
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، بإعلان وزارة الإسكان طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المدعوم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل توجهًا مهمًا لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير بدائل سكنية تناسب الشباب والأسر غير القادرة على تحمل أعباء التملك.

نظام الإيجار المدعوم

وقال البنا، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن نظام الإيجار المدعوم يحقق قدرًا كبيرًا من العدالة الاجتماعية، خاصة أنه يتيح للمواطن الحصول على وحدة سكنية بقيمة إيجارية تتناسب مع دخله، وهو ما يخفف الضغوط الاقتصادية عن آلاف الأسر في مختلف المحافظات.

وأكد عضو مجلس النواب أن نجاح التجربة يتطلب سرعة طرح كراسة الشروط وبدء إجراءات التقديم والتخصيص، مع ضمان الشفافية الكاملة في اختيار المستحقين، حتى يصل الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية والشباب الأكثر احتياجًا.

ودعا البنا إلى التوسع تدريجيًا في أعداد الوحدات المطروحة إذا أثبتت التجربة نجاحها، مع زيادة نصيب المحافظات التي تشهد طلبًا مرتفعًا على الإسكان، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

برامج التمليك توفر خيارات متنوعة تتناسب مع الظروف الاقتصادية

وأشار إلى أن وجود نظام للإيجار المدعوم إلى جانب برامج التمليك يوفر خيارات متنوعة تتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة أزمة السكن من خلال حلول مرنة ومستدامة.

واقترح النائب مصطفى البنا إجراء مراجعة دورية للقيمة الإيجارية وآليات الاستحقاق بما يحقق التوازن بين استدامة البرنامج واستمرار دعم الفئات المستحقة، مع إعداد تقييم سنوي للتجربة لقياس مدى نجاحها وإمكانية التوسع فيها خلال السنوات المقبلة.

الإيجار المدعوم نظام الإيجار المدعوم مجلس النواب النائب مصطفى البنا كراسة الشروط

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