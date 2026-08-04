شوقي غريب يناقش تطوير مسابقات الناشئين مع مسؤولي قطاعات الشباب بالأندية

عقد شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع رؤساء ومديري قطاعات الناشئين والشباب بالأندية، في إطار حرص الاتحاد على تعزيز التواصل المستمر مع الأندية والعمل على تطوير منظومة مسابقات المراحل السنية.

وشهد الاجتماع مناقشة نظام مسابقات الناشئين لمواليد 2007 و2009 و2010 و2011، إلى جانب استعراض مواعيد إقامة المسابقات وفترات التوقف، فضلاً عن بحث أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه فرق الناشئين في مختلف الأندية.

وأكد شوقي غريب خلال الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين الاتحاد وقطاعات الناشئين والشباب، بما يسهم في تذليل العقبات وتطوير المسابقات، بما ينعكس على مستوى اللاعبين ويعزز فرص اكتشاف المواهب الواعدة.

واتفق الحضور على عقد اجتماعات دورية خلال الفترة المقبلة، لمتابعة مختلف الملفات الخاصة بقطاع الناشئين، وتعزيز التعاون بين الاتحاد والأندية، بما يخدم مستقبل كرة القدم المصرية.