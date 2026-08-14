دون تغيير.. سعر العملات العربية الدينار الكويتي والريال السعودي الآن

استمر استقرار العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الجمعة 14-8-2026 على مستوى السوق الرسمية بالتوازي مع إجازة البنوك.

سعر العملات العربية

وأظهرت تداولات العملات العربية المختلفة استقرارا دون تغيير داخل البنوك المختلفة.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 13.37 جنيه للشراء و 13.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي 163.41 جنيه للشراء و163.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 13.67 جنيه للشراء و 13.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

وبلغ سعر الدينار البحريني 133.19 جنيه للشراء و 133.57 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

وبلغ سعر الريال العماني 130.42 جنيه للشراء و 130.79 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وصل سعر الريال القطري إلى 13.77 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني 70.73 جنيه للشراء و 71.12 جنيه للبيع,