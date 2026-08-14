على سبيل الإعارة.. محمد شريف ينتقل إلى الزوراء العراقي لمدة موسم

أنهى محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي الزوراء العراقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

محمد شريف إلى نادي الزوراء العراقي

وانضم محمد شريف إلى نادي الزوراء العراقي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، في خطوة جديدة بمسيرة اللاعب، الذي يسعى للحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات خلال الموسم المقبل، بعد تراجع فرصه في الظهور بشكل منتظم مع الفريق الأحمر.

جاء انتقال المهاجم إلى الدوري العراقي في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة، تمنحه فرصة المشاركة الأساسية بصورة مستمرة، خاصة مع خروجه من حسابات الجهاز الفني للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يبدأ محمد شريف

استعداداته مع فريق الزوراء خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، حيث يأمل اللاعب في تقديم مستويات مميزة واستعادة تألقه من جديد، بما يساعده على العودة إلى حسابات الأهلي عقب انتهاء فترة الإعارة.

تراجع ترتيب محمد شريف بين مهاجمي الأهلي

ويعد محمد شريف من أبرز المهاجمين الذين ارتدوا قميص الأهلي خلال السنوات الأخيرة، وسبق له أن خاض تجربة احترافية خارج مصر، قبل العودة إلى الدوري المصري.

تأتي خطوة انتقاله إلى الزوراء ضمن تحركات اللاعب لإعادة ترتيب أوراقه الكروية، والحصول على دقائق لعب أكثر، في ظل صعوبة حجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي خلال الفترة الحالية.

ويأمل شريف في أن تمثل التجربة العراقية خطوة مهمة في مسيرته، من خلال الحصول على فرصة المشاركة المنتظمة واستعادة بريقه، بينما يسعى الأهلي للاستفادة من رحيله في إعادة ترتيب قائمته خلال الموسم الجديد.

كان محمد شريف قد تراجع ترتيبه بين لاعبي فريق الأهلي إلى المركز الرابع تحت قيادة الحسين عموتة مدرب الفريق.