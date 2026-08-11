مفاجأة مدوية في رحيل محمد شريف عن الأهلي.. اللاعب يطلب أموالًا إضافية

كشف الإعلامي محمود شوقي، عبر قناته على «يوتيوب»، عن مفاجآت جديدة في ملف رحيل محمد شريف، مهاجم الأهلي، إلى نادي الشرطة العراقي، مؤكدًا أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة لمدة موسم وليس بيعًا نهائيًا.

وأوضح شوقي أن الساعات المقبلة قد تشهد الإعلان الرسمي عن انتقال شريف إلى الشرطة العراقي، بعدما توصل اللاعب إلى اتفاق مالي جيد مع النادي العراقي، يحصل بموجبه على راتب أكبر من راتبه الحالي مع الأهلي، خاصة أن المقابل سيكون بالدولار.

وأشار إلى أن محمد شريف يحصل حاليًا على نحو 15 مليون جنيه سنويًا مع الأهلي، بينما نجح خلال المفاوضات مع الشرطة العراقي في الوصول إلى قيمة مالية أعلى من عقده مع القلعة الحمراء.

وأضاف أن شريف كان يرغب في البداية في أن يتحمل الأهلي جزءًا من راتبه حال انتقاله إلى الشرطة العراقي، قبل أن ينجح في رفع قيمة عقده مع النادي العراقي، إلا أن المفاجأة، وفقًا لما ذكره محمود شوقي، تتمثل في رغبة اللاعب في الحصول على مبلغ مالي من الأهلي أيضًا.

وأكد شوقي أن محمد يوسف، المدير الرياضي السابق للأهلي، كان قد أبرم عقدًا طويل الأمد مع شريف، معتبرًا أن الأفضل كان الاكتفاء بعقد لمدة موسمين، مشيرًا إلى أن ملف اللاعب قد يمثل «أزمة مؤجلة» للنادي.

كما كشف أن عصام سراج عرض محمد شريف على نادي زد، إلا أن النادي رفض إتمام الصفقة.

ومن المنتظر أن يتم حسم التفاصيل النهائية والإعلان الرسمي عن انتقال محمد شريف إلى الشرطة العراقي خلال الساعات المقبلة.