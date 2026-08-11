قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عائد افتراضي 20% .. الضرائب تكشف تفاصيل الصكوك التمويلية
جدل واسع | وكيل عبدالله السعيد يطلب الرحيل .. والزمالك : لم نحسم موقف اللاعب
ما حكم الشماتة في الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
لبنان يلغي عقوبة الإعدام رسميًا ويستبدلها بالأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة
توجيه عاجل من رئيس الوزراء لـ وزير العمل في حادث الدواويس المأساوي
وزير الطاقة الأمريكي: أكثر من 20 مليون برميل نفط خرجت من الخليج الأحد الماضي
الصحة : 7 حالات حرجة في حادث الدواويس بالإسماعيلية
جمال شعبان يحذر حزب الكرسي : السمنة والسكر والسرطان في انتظاركم
40 سيارة إسعاف و47 شخصًا .. أرقام صادمة من موقع حادث الدواويس
التضامن : صرف فوري للتعويضات لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية
ظلال غامضة تظهر للحظات .. ماذا يحدث للأرض قبل كسوف الشمس؟
الجبهة الوطنية يقدّم 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و50 ألفا لكل مصاب في حادث الإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة مدوية في رحيل محمد شريف عن الأهلي.. اللاعب يطلب أموالًا إضافية

محمد شريف
محمد شريف
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي محمود شوقي، عبر قناته على «يوتيوب»، عن مفاجآت جديدة في ملف رحيل محمد شريف، مهاجم الأهلي، إلى نادي الشرطة العراقي، مؤكدًا أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة لمدة موسم وليس بيعًا نهائيًا.

وأوضح شوقي أن الساعات المقبلة قد تشهد الإعلان الرسمي عن انتقال شريف إلى الشرطة العراقي، بعدما توصل اللاعب إلى اتفاق مالي جيد مع النادي العراقي، يحصل بموجبه على راتب أكبر من راتبه الحالي مع الأهلي، خاصة أن المقابل سيكون بالدولار.

وأشار إلى أن محمد شريف يحصل حاليًا على نحو 15 مليون جنيه سنويًا مع الأهلي، بينما نجح خلال المفاوضات مع الشرطة العراقي في الوصول إلى قيمة مالية أعلى من عقده مع القلعة الحمراء.

وأضاف أن شريف كان يرغب في البداية في أن يتحمل الأهلي جزءًا من راتبه حال انتقاله إلى الشرطة العراقي، قبل أن ينجح في رفع قيمة عقده مع النادي العراقي، إلا أن المفاجأة، وفقًا لما ذكره محمود شوقي، تتمثل في رغبة اللاعب في الحصول على مبلغ مالي من الأهلي أيضًا.

وأكد شوقي أن محمد يوسف، المدير الرياضي السابق للأهلي، كان قد أبرم عقدًا طويل الأمد مع شريف، معتبرًا أن الأفضل كان الاكتفاء بعقد لمدة موسمين، مشيرًا إلى أن ملف اللاعب قد يمثل «أزمة مؤجلة» للنادي.

كما كشف أن عصام سراج عرض محمد شريف على نادي زد، إلا أن النادي رفض إتمام الصفقة.

ومن المنتظر أن يتم حسم التفاصيل النهائية والإعلان الرسمي عن انتقال محمد شريف إلى الشرطة العراقي خلال الساعات المقبلة.

محمد شريف مهاجم الأهلي نادي الشرطة العراقي الأهلي النادي العراقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادات العالمية الكبيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

غادر الرئيس الـأمريكي دونالد ترامب سراً قمة الناتو

تفاصيل مغادرة ترامب مذعورًا من تركيا.. رحل لأمريكا على متن طائرة عسكرية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يرتفع لـ 6230 جنيها

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يلتقي أعضاء لجنة النواب لاستعراض الإجراءات التنظيمية بشأن خطوط المحمول

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 40

التعليم العالي

131 جامعة .. التعليم العالي تعلن القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة

بالصور

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

احترس.. علامات تدل على نقص فيتامين B12.. طرق التشخيص والعلاج

نقص فيتامين B12؟
نقص فيتامين B12؟
نقص فيتامين B12؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد