مهاجم الأهلي علي رادار الدوري العراقي

اقترب محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال لصفوف فريق الشرطة العراقي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان قد دخل نادي الشرطة العراقي في مفاوضات مع الأهلي، من أجل التعاقد مع محمد شريف، خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل رغبة النادي العراقي في تدعيم صفوفه بمهاجم مميز.

ويتمسك نادي الشرطة العراقي بالحصول على خدمات محمد شريف، في ظل قناعة مسؤولي النادي بقدرات اللاعب وإمكانياته الهجومية، حيث يسعى النادي إلى حسم الصفقة خلال الفترة الحالية.

والجدير بالذكر انه من المنتظر أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

يُذكر أن محمد شريف، خرج من حسابات الجهاز الفني لـ الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة، لعدم قناعته بمستواه الفني.